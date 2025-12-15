Gorka Lerchundi: "Andalucía es el mayor pabellón natural que puede haber en Europa para la práctica deportiva"

El director general de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Junta de Andalucía ha concedido una entrevista a ESTADIO Deportivo en la que hace balance de 2025 y avanza algunos de los hitos "marcados en rojo en el calendario" para 2026: el Europeo de Bádminton en Huelva, la vuelta de una gran campeonato de Remo a Sevilla o las mejoras de instalaciones como la residencia del CEAR

Gorka Lerchundi, director general de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Junta de Andalucía, afronta su primer año al frente de su actual cargo tras 17 años de carrera profesional ligado de una u otra manera con el deporte y el turismo en Andalucía. Una extensa trayectoria de la que hace balance en su entrevista con ESTADIO Deportivo, donde también analiza el presente y mira al futuro, haciendo hincapié en el desarrollo y mejora de las instalaciones en la región, así como de los diferentes programas creados por la Junta de Andalucía. Y es que el 2026, a la vuelta de la esquina, se presenta “con hitos muy importantes” para el deporte andaluz.

- En esta entrevista vamos a hablar de Andalucía, instalaciones y deporte. De deporte andaluz, algo con lo que usted, de una u otra manera, ha estado ligado desde 2007. ¿Cómo ha ido evolucionando el deporte andaluz, y sus instalaciones, a lo largo de estos 17 años?

- Correcto. 17 años de carrera en esto. Un recorrido largo en la administración pública. Primero en la empresa pública, llevando diversos mercados a nivel internacional: España, Portugal, Latinoamérica… Viajando mucho por el mundo vendiendo Andalucía. Todo esto me ha servido también a la hora de llegar al ámbito del deporte. Estuve 17 años en la parte turística y en el deporte llevo ya más de tres años. Primero en la empresa pública, llevando la dirección de deporte y donde el objetivo era impulsar todas estas inversiones que se venían haciendo en estos últimos años en materia deportiva, además de la parte de instalaciones. Y desde hace aproximadamente un año, llevando la dirección general de eventos e instalaciones deportivas.

- Nombrado nuevo director general de Eventos e Instalaciones Deportivas en diciembre de 2024, ¿qué balance hace de este primer año al frente de esta nueva tarea?

- Al final siempre te queda la sensación de que siempre hay cosas por hacer. Y creo que esto es positivo, porque desde la Junta de Andalucía, en este caso desde la Consejería de Cultura y Deporte, y en concreto mi dirección general, pues siempre queremos más. Siempre vamos conduciendo con las luces largas. O sea, no nos conformamos con el momento, sino que hay una estrategia. Esperamos seguir, no yo personalmente en el puesto, sino en el trabajo que hemos dibujado para los próximos años. Estamos contentos con el resultado. Ahora estamos haciendo el balance del 2025, pero bueno, te contaré ahora con más detalles: muchísimos eventos deportivos, una inversión muy grande en instalaciones deportivas, el estadio… O sea, que contentos.

- Me acaba de decir que siempre quieren más. ¿Nuevos proyectos, nuevos objetivos para un 2026 que está a la vuelta de la esquina?

- En 2026, en la parte de eventos, tenemos hitos muy importantes. Permíteme empezar por el Europeo de bádminton. Más allá de que se trata de un campeonato de Europa de una disciplina deportiva que además no es muy reconocida en España, el tener en Andalucía y en la provincia de Huelva una figura como Carolina Marín, que además está casi al final de su carrera… Traer este europeo, haber conseguido que este europeo venga a Andalucía y lo haga a Huelva, pues es importante. Siempre me acuerdo de esa última Davis que hubo en Málaga, que fue la retirada de Rafa Nadal. No le deseamos a Carolina que se retire en Huelva, pero que este Europeo esté aquí en abril del año que viene y que Carolina, esperemos que se recupere finalmente de su lesión, y pueda estar… Que lo gane y que sea el fin de su carrera, pues imagínate, ¿no? Es uno de los hitos que tenemos marcados en rojo en el calendario. Y después por dar otro par de pinceladas, pues va a volver un gran campeonato de la disciplina de Remo a Sevilla, a Andalucía, desde que tuvimos el Europeo de Remo en 2013. Llevamos años trabajando en esto, nos ha costado captar la atención de nuevo del World Rowing Cup, que es la Federación Internacional de Remo, y a finales de mayo tendremos una Copa del Mundo de Remo en la que vendrán remeros de todas partes del mundo. Además, con un objetivo claro, que no es sólo sacarle provecho a la competición, sino que muchos de ellos conozcan también la instalación por primera vez y consigamos atraerlos para que vuelvan y que vengan a hacer concentraciones. Que se alojen en nuestra residencia.

- Aunque los eventos y las instalaciones deportivas ocupan fundamentalmente su día a día actualmente, lleva prácticamente ligado al deporte andaluz y al turismo en Andalucía 17 años. ¿Cómo de importante es ese binomio deporte-turismo para una región como Andalucía y su economía?

- Hay datos ya que hablan de que en 2025, sólo en España, el turismo deportivo va a generar una facturación superior a los 10.000 millones de euros. Cuando hablamos de turismo deportivo, hablamos de la gente que viene a unos partidos, como puede ser el partido de la selección española en La Cartuja. Hablamos también de gente que viene a practicar pruebas deportivas aquí, como puede ser una maratón, una media maratón, un Ironman o cualquier prueba similar. E incluso hablamos de gente que viene de manera más amateur a hacer turismo activo en nuestros parques naturales, gente que viene a esquiar a la sierra o gente que viene a ver museos, como pueden ser el museo del Betis o el museo del Sevilla. Todo eso es turismo deportivo y esta variedad del turismo en España está generando una facturación muy importante. Una gran competición deportiva a nivel internacional no solo genera un impacto local, porque al final el que viene es un viajero que viene a ver deporte, que come en restaurantes, que visita monumentos, compra souvenirs, visita el comercio local… Todos estos grandes eventos deportivos tienen un impacto turístico muy grande. Además, cuando cerramos acuerdos con grandes organizadores o promotores internacionales, más allá de que hagan una prueba aquí, lo que hacemos es posicionar la marca Andalucía en el resto de pruebas que tienen en su circuito. Con lo cual, no solo hacemos un impacto aquí, sino que proyectamos la marca Andalucía a nivel turístico y deportivo por todo el mundo.

- En una entrevista que tuvimos oportunidad de tener hace prácticamente un año con José María Arrabal y Isabel Sánchez, ahora secretaria general para el Deporte, estos destacaban cómo Andalucía había incrementado en cinco años un alto porcentaje la tasa de práctica deportiva en su sociedad, así como había crecido la tasa del número de licencias federativas o habían incrementado en un 75% el número de deportistas de alto rendimiento. ¿Cómo de importante es en el ello la labor de la Junta de Andalucía?

- Bueno, yo creo que el COVID también trajo cosas buenas. Y una de ellas fue el que después de tanto tiempo encerrado, cuando la gente puede salir,creció también la práctica deportiva. Sobre todo al aire libre, aunque también en gimnasios. Sí que es verdad que desde la Junta de Andalucía, desde que entra el presidente Juanma Moreno en 2019, venimos haciendo una labor de comunicación muy grande de los valores del deporte y la hacemos en todos los extractos de la sociedad. Empezamos en la base, en los centros educativos, evidentemente también con las federaciones, tocando el deportista de alto nivel y de alto rendimiento, y también lo estamos haciendo con las personas mayores. Yo creo que toda esa labor, con los programas que tenemos desde el año 2019, han generado esa subida porcentual muy grande de la práctica deportiva en Andalucía. Al final, una sociedad sana es una sociedad que ahorra dinero a la administración en salud. Entonces el crecimiento sigue siendo exponencial; no a esos niveles de subida del 75%, porque, insisto, ese salto fue un poco motivado por la llegada del COVID y también por la gestión que venimos haciendo. A nivel federativo, por ejemplo, las licencias tenemos conocimiento de que ya están por encima de 600.000 deportistas federados en Andalucía. Hay un objetivo ahí conjunto con la confederación de federaciones y todas las federaciones de que Andalucía pueda en los próximos años superar el millón de licencias.

- Estamos hablando de deportistas de élite, de deporte amateur… Lo que está claro es que para tener buenos deportistas de élite hay que tener buenas instalaciones.

- Efectivamente, así es, aunque yo creo que siempre hay cosas que mejorar. Como ya sabéis, las competencias de las instalaciones municipales recaen en los ayuntamientos. Pero en Andalucía tenemos la suerte de que somos la única autonomía de España que lleva de manera directa la gestión de una serie de instalaciones. ¿Qué nos diferencia respecto a la gestión municipal? Nosotros tenemos instalaciones que van dirigidas principalmente al alto rendimiento y al alto nivel. Entonces, más allá de que tenemos usuarios, deportistas amantes del deporte que van a nuestros campos de golf, a nuestras escuelas de golf o van a nuestros centros de fitness, tenemos también un objetivo claro que es que todos los clubes que están en máxima división de honor de sus disciplinas deportivas o deportistas que están dentro de programas de alto rendimiento, pues utilicen nuestras instalaciones y además lo hagan con unas bonificaciones y unas exenciones. Por ejemplo, el Cajasol Ciencias de Rugby o Las Cocos, que juegan en nuestra instalación de La Cartuja de Sevilla, tienen una bonificación del 100% en el uso de esta instalación. O el Balonmano Costa del Sol, que está también en máxima División de honor femenino en Málaga y que juega en la Liga Europea o el voleibol de aquí de Dos Hermanas. En el caso de Málaga hacen uso de nuestra instalación, del Javier Imbroda, y tienen una bonificación. Digamos que estamos muy contentos con la red de instalaciones que tenemos en la Junta de Andalucía y que gestionamos, que son ocho instalaciones más la residencia de deportistas del CEAR.

- La Junta de Andalucía dirige ocho complejos deportivos repartidos por toda Andalucía y la Residencia del CEAR, en la que se está invirtiendo en reformas para convertirla en el buque insignia que es.

- Sí, permíteme hablarte del resto, acabando con la joya de la corona, que sería la Residencia del CEAR. Realmente son ocho más una. Son nueve instalaciones con la residencia. Tenemos tres escuelas públicas de golf. Una aquí en La Cartuja, justo frente al estadio. Un campo de golf con nueve hoyos y una zona de prácticas. Tenemos otro en La Garza, en pleno Parque Natural, en Linares. Y tenemos otra escuela en El Toyo, en Almería. Por ponerte un ejemplo, La Cartuja Golf es la mayor cantera de gente andaluza que se inicia en el golf. Esto es importante porque desde lo público generamos nuevos jugadores de golf que después van jugando en los distintos campos privados de Andalucía. Por ponerte otro ejemplo, el Estadio de la Juventud de Granada. Una instalación histórica que ha albergado meetings de atletismo, donde han venido Ben Johnson, Javier Sotomayor, Merlene Ottey y donde entrena María Pérez. Donde hemos hecho una reforma de la pista de atletismo con Mondo, con una inversión de más de 700.000 euros. Todo esto por ponerte en contexto, donde el Covirán Granada de baloncesto no juega sus partidos, pero sí viene a entrenar. Y en Málaga, por ejemplo, tenemos la instalación de Javier Imbroda, la instalación conocida históricamente como Carranque, donde tenemos atletismo, rugby… Y donde tenemos al Balonmano Costa del Sol jugando los fines de semana. Donde también hemos abierto un centro inclusivo de tecnificación deportiva que podría decirse que es único en España. Es un pabellón completamente nuevo que tiene una pista para baloncesto, para badminton, para fútbol sala… Donde ya tenemos equipos, por ejemplo, de deportistas invidentes jugando. Donde ya tenemos, en colaboración con el Comité Paralímpico y con la ONCE, gente jugando a goalball. Es una inversión muy importante donde todos los mecanismos, tanto de acceso como de equipamiento, como de la zona de wellness, que están adaptadas para personas y deportistas con discapacidad, pero también para usuarios que no tengan ningún tipo de problema físico. Entonces, es un centro inclusivo en el que todo cabe, pero que en los próximos años, sin duda, creo que se va a convertir en un referente.

Acabando en la residencia, en el CEAR, que es el buque Insignia. La residencia de deportistas nos genera una facturación importante. Estamos hablando de un centro especializado de alto rendimiento de Remo y Piragua que queremos ampliar a Triathlon. Queremos ampliar la tecnificación y el alto rendimiento a Triathlon porque la ubicación hace que el río sea una balsa, un centro de natación, y el Parque del Alamillo un espacio perfecto para que puedan entrenar la parte de carrera. También está su ubicación geográfica, que hace que puedan salir en bicicleta a entrenar. Esas dos disciplinas de Remo y Piragua las estamos trabajando. La consejera nos ha marcado ese hito en ampliarlo al Triathlon. Yo he estado en Lucerna, que es el centro del Remo en Europa y el lago en el que reman está a unos 20 minutos del centro de la ciudad. Aquí tenemos el río en el centro de la ciudad. Estamos trabajando en volver a posicionar el Guadalquivir, el CEAR y nuestra residencia como un espacio único en Europa para que vengan a concentrarse remeros de centro Europa, porque en noviembre sus lagos están congelados, no pueden salir a entrenar. Entonces vienen aquí y hacen sus entrenamientos. Como anécdota, decirte que durante esta semana tenemos a los tres campeones olímpicos al podio olímpico de K1 de 1.000 metros masculino de los Juegos de París. Están concentrados en nuestra residencia; piragüistas que han sido campeón, subcampeón y tercero en los Juegos.

- Hemos hablado de La Cartuja, y de fútbol, pero el deporte en Andalucía es mucho más que fútbol. Echando la mirada atrás: Davis Cup, BJKCup, el Solheim Cup o el LIV Golf. También el Rallye de Sierra Morena, la Titan Desert, la Andalucía Bike Race, la Copa Sevilla en tenis, el SailGP de vela en Cádiz… ¿Dónde está el techo de Andalucía?

- Nos gustaría seguir en el ‘Top of mind’ de los promotores y de los organizadores de grandes eventos deportivos y estamos en ello. Volvemos al territorio. Nosotros hablamos de que Andalucía es el mayor pabellón natural que puede haber en Europa para la práctica deportiva. Entonces, como bien dices, más allá del fútbol y del golf y de muchas otras cosas que hacemos, el territorio da para mucho. El ejemplo de la nieve. Tenemos la mayor estación de esquí al sur de Europa, con una climatología envidiable, con la Alhambra a escasos metros de la sierra. Pero Andalucía es mucho más y, por ejemplo, a nivel de motor, lo has dicho ahora. Ponemos siempre el foco en las motos de Jerez, en el Gran Premio de Jerez de motociclismo, que evidentemente es uno de los grandes eventos que se celebran en Andalucía. Pero tenemos también el Rally de Sierra Morena, que recientemente ha entrado en el European Rally World Championship. Es un rally que se celebra en un entorno natural único, que es la Sierra Morena cordobesa y donde vienen los principales pilotos de todo el mundo. Un evento con un impacto y una proyección del territorio increíble. Las pruebas ciclistas, más allá del ciclismo en ruta, de la Vuelta Ciclista Andalucía. Hay muchas pruebas en la Vuelta Ciclista de Almería, clásica de Doctor Redón Jiménez en Jaén. La mountain bike y el gravel, que ahora mismo se han convertido en un deporte muy de moda. Y en Andalucía, territorios como la provincia de Granada, la provincia de Almería, el desierto de Tabernas; Gorafe en la provincia de Granada; Doñana en Huelva… Se han convertido en espacios donde se desarrollan pruebas como la Titan Desert, la Andalucía Bike Race, que toca las provincias de Granada, de Córdoba y de Jaén. En Huelva tenemos la leyenda de Tartessos. Andalucía es territorio también, en este caso, de ciclismo en mountain bike y de ciclismo en gravel. ¿Para el 2026? Muchísimos más eventos. El objetivo siempre es, más allá de que suceda una competición deportiva en un momento puntual, que deje un impacto, que haya una conexión a lo largo de todo el año y que las competiciones dejen un legado. En el caso del tenis, has hecho referencia a las tres copas Davis que hemos tenido y a las dos Billie Jean King Cup, una aquí, en el Estadio de la Cartuja y la otra en Málaga, en el 2024. Pero es que Andalucía tiene ocho torneos internacionales ITF que están repartidos, por ejemplo la Copa Sevilla, que es un 125 ATP. Pero es que en Pozo Blanco hay otro torneo de alto nivel, hay en Baza, hay en Córdoba. Al final, hay un circuito andaluz del tenis que va más allá de las grandes competiciones, que al final viene de una tradición de Andalucía por esta disciplina deportiva y que hemos puesto en valor atrayendo grandes competiciones como la Copa Davis y que después dejan un legado, porque Rafa Nadal va a abrir una Rafa Nadal Academy en Málaga. Creo que no es baladí; o sea, al final esto surge por algo, porque hay una inversión en traer competiciones deportivas, en que Andalucía haya sido referente y sigue siendo referente del tenis a nivel mundial y que figuras como Rafa Nadal quieran abrir un centro aquí en Andalucía y en Málaga. Entonces, ese legado que dejan las competiciones deportivas es importante para nosotros. Y te pongo otro ejemplo rápido con la Copa del Mundo de Remo que vamos a celebrar en 2026. Va a dejar un legado y es la mejora que vamos a hacer, las mejoras que vamos a hacer en la instalación deportiva del CEAR en este caso para albergar una competición de ese nivel; o el mundial del 2030, que al final dejará un legado. O sea, hay que aprovechar el antes, el durante y el después de estos grandes eventos.