Andalucía, un lugar envidiable para los deportistas según Blanca Manchón: "Todos los que entrenan por Europa acaban viniendo aquí"

Blanca Manchón, en su entrevista con ESTADIO Deportivo, quiso hablar de la importancia de su tierra para las distintas prácticas deportivas, con la bahía de Cádiz como principal campo de entreno

Andalucía suele ser un lugar de referencia en muchas disciplinas. Ya sea en el deporte, o en otra disciplina, muchas son las voces sabias que coinciden en que esta tierra tiene algo especial, que invita a levantar las pasiones y disfrutar de lo que uno ama. Esto se ve en las actividades deportivas, siendo muchos los deportistas que hablas de las increíbles cualidades que aporta la tierra andaluza para poder practicar. Y es que, en cuanto a condiciones, esta tierra tiene de todo. Ya sea para el running, para deportes acuáticos o para otro tipo de disciplinas, es complicado encontrar alguna dificultad que evite esto.

En ESTADIO Deportivo, hemos tenido el placer de poder hablar con uno de esos ejemplos, como es Blanca Manchón. La sevillana ha sido referente mundialista dentro de su disciplina, llegando a obtener diplomas olímpicos los distintos años donde ha participado. Ella sabe bien lo de aprovechar los recursos que da esta tierra, ya que se acogió a Cádiz para poder hacer de ella su campo de práctica habitual. "Andalucía me lo ha dado todo. La mejor bahía del mundo para navegar es la Bahía de Cádiz, la tenemos aquí al lado y tenemos el centro de tecnificación deportiva de los más grandes de Europa. Lo tenemos todo y, a mí, me han tratado siempre como si fuera allí la hija predilecta de Andalucía, del Puerto de Santa María y de Sevilla", respondió.

Las instituciones andaluzas también fueron importante en todo este proceso, ya que fueron las que le brindaron el apoyo necesario para su actividad deportiva. "He tenido muchas facilidades. Todo lo que a lo mejor la Federación Española a nivel nacional no me ha dado, me lo ha dado Andalucía. Se lo debo todo, desde que aprendí a levantar la vela por primera vez en el río Guadalquivir y que ese entrenador que tenía me dijo que había peces de tres ojos y que no me cayese y que aprendiese rápido hasta que ya me metí por primera vez en el mar y aprendí a navegar", declaró en relación con ese asunto.

Si hay algo claro, es que esta tierra tiene algo que crea arraigo, y que es especial hasta para los deportistas más mundialistas. A pesar de que pueden haber grandes opciones fuera, las raíces no se olvidan. "Andalucía para mí ha hecho el 40-50% de mi carrera deportiva. Todos los extranjeros, los que entrenan por Europa, acaban viniendo aquí a Andalucía. Algo tendrá", finalizó Blanca sobre esta cuestión.