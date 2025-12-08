Blanca Manchón repasa su inmensa trayectoria y su duro camino: "Mi padre me dijo que, o quedaba campeona del mundo ese año o me ponía a estudiar una carrera"

La sevillana ha podido hablar en ESTADIO Deportivo sobre todo lo que su trayectoria ha sido, marcada por unos comienzos complicados y por el gran rendimiento mundialista

El deporte andaluz tiene muchos referentes, que acaban inspirando grandes historias para los más jóvenes. No es necesario remontarse a tiempos pasados para poder obtener ejemplos, ya que estos se encuentran muy cerca. Esto hace que, en esta tierra, el deporte se viva y sienta de una forma singular. También que muchas sean las personas que aspiran a poder repetir esas cotas altas y llevar el nombre de Andalucía a lo más alto de las competiciones deportivas. Con todo esto, en ESTADIO Deportivo hemos tenido el placer de poder hablar con una de las referentes de su disciplina, como es Blanca Manchón.

La sevillana tiene un historial envidiable, con logros mundialistas a sus espaldas y participaciones olímpicas importantes, con la obtención de diplomas olímpicos incluidos. Con esta carta de presentación, poco más se puede decir, ya que muestra muy a las claras la figura que Blanca representa. Sobre esa añoranza por los logros, la andaluza ha querido referirse a eso. "Lo veo como: "Dios mío lo que he conseguido". No eres consciente, cuando estás en esa etapa de tu vida estás tan preocupado en entrenar, no lesionarte, comer bien, hacerle caso a tu entrenador... Estás en una burbuja, que van pasando las cosas, vas consiguiendo cosas. Para mí, a lo mejor un quinto era un mal resultado. Ahora lo pienso y digo, ¿un quinto? Si es que eso es súper difícil de conseguir", declaró.

Y es que, en muchas ocasiones, es complicado para un deportista el poder valorar lo que están consiguiendo, a pesar de que el resultado sea positivo. "Ahora que lo veo desde fuera, lo que cuesta (...) Habré ganado en mi carrera como diez veces cosas importantes, pero es que he perdido doscientas. Esas doscientas veces la gente ni lo sabe y esas son las cosas que dices tú, ostras, he estado veinte años para ganar diez veces, entonces es heavy", respondió en este sentido.

El camino para lograrlo no fue nada fácil ya que, a una corta edad, se encontró con una tesitura importante, como era la de ganar un campeonato o empezar una carrera en la universidad. "Sabía que me quería dedicar al deporte cuando vi por primera vez por la tele unos Juegos Olímpicos. No fue la sensación como de quiero ganar una medalla, era la sensación quiero pertenecer a ese club selecto, de estar ahí en la tele. Quiero ver a todos esos deportistas y entrar en un desfile olímpico, era como Dios quiero vivir eso y con 18 años mi padre me dijo que, o quedaba campeona del mundo ese año o me ponía a estudiar una carrera. Las dos cosas en aquel tiempo eran inviables, no existían las universidades online, era imposible compaginarlo. Es más, en cuarto de la ESO me clasifiqué para los Juegos Olímpicos de Atenas con 17 años y me suspendieron educación física", prosiguió Blanca.

Ella tenía claro su camino, y eso lo mostró desde sus comienzos. "Le dediqué todo mi tiempo, mi esfuerzo, me puse en la mente que quería ser deportista profesional. Para vivir de esto, tengo que estar entre las ocho mejores del mundo porque es un deporte minoritario. Podía tener mi beca si quedaba entre las ocho primeras, me puse y quedé campeona del mundo ese año. A partir de ahí, ya empecé a dedicarme a esto profesionalmente", finalizó sobre esta cuestión.