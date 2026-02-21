Real Sociedad - Real Oviedo: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 25 de LaLiga

La Real recibe al Oviedo en Anoeta con la intención de recuperar sensaciones tras perder su imbatibilidad liguera, mientras que el conjunto asturiano lucha por escapar de la última plaza

La Real Sociedad recibe al Real Oviedo en el Estadio Reale Arena en un duelo de la jornada 25 de LaLiga EA Sports que mide el momento de ambos equipos, los donostiarras acaban de ver interrumpida una racha muy significativa sin perder en liga tras la derrota ante el Real Madrid, mientras que el Oviedo sigue inmerso en la pelea por salir de los puestos de descenso, con un partido menos por el aplazamiento de su duelo ante el Rayo Vallecano por las condiciones del campo.

La Real afronta el choque con el objetivo de reencontrarse con su mejor versión como local y volver a sumar de tres tras ver rota su notable imbatibilidad, que se remontaba al 12 de diciembre y que le había permitido competir con solidez en varias fases de la temporada. El conjunto donostiarra sabe que este tipo de encuentros son clave para recuperar confianza y posiciones en una clasificación aún abierta.

El Real Oviedo, por su parte, continúa como colista y sabe que cada punto es oro. La cita en Anoeta llega tras una serie de resultados que no han permitido al equipo asturiano despegarse de los puestos de descenso, aunque cuenta con el “bonus” de un partido pendiente que podría ser clave para sus aspiraciones de permanencia más adelante. La regularidad sigue siendo una asignatura pendiente para el club ovetense, que buscará complicar a una Real que quiere reafirmarse frente a su afición.

Real Sociedad - Real Oviedo: fecha y horario del partido en la jornada 25 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports que enfrenta a Real Sociedad y Real Oviedo en el Reale Arena está programado para el sábado 21 de febrero de 2026, con inicio previsto a las 14:00 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 25 de LaLiga que enfrentará a Real Sociedad y Real Oviedo?

El Real Sociedad - Real Oviedo de la jornada 25 de LaLiga EA Sports será ofrecido a través de M+ LALIGA (M54 O110), M+ LALIGA HDR (M440 O111) y LaLiga TV Bar, que cuentan con los derechos de los encuentros de LaLiga EA Sports. Para acceder a esta emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma de contenidos deportivos correspondiente.

¿Cómo seguir online el Real Sociedad - Real Oviedo, encuentro de la jornada 25 de LaLiga?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Real Sociedad - Real Oviedo de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web, con un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Reale Arena. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO Deportivo continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.