Carlos Alcaraz - Arthur Fils: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Carlos Alcaraz en la final del ATP 500 de Doha

Carlos Alcaraz se juega la corona del ATP 500 de Doha ante Arthur Fils, tratando de alargar su racha de partidos seguidos ganados, que ya es de 11, pues no conoce la derrota en todo 2026

El inicio de 2026 de Carlos Alcaraz está siendo fulgurante, pues el joven murciano no conoce la derrota y después de ganar el Open de Australia ya está en la final del ATP 500 de Doha, en el que esta tarde se juega la gloria con Arthur Fils. No está siendo la mejor semana a nivel de juego del de El Palmar, que pese a ello suma cuatro triunfos sólidos. El último de ellos ante Andrey Rublev en la semifinal, un duelo que se le complicó pero en el que desplegó un gran nivel para cerrarlo en dos sets.

Ahora se va a medir en la final al joven francés Arthur Fils, que poco a poco vuelve a su mejor nivel tras un calvario de lesiones. Este puesto estaba destinado a Jannik Sinner, sin embargo, el italiano sucumbió en cuartos de final ante Jakub Mensik, alargando su mal momento en este tramo final de la temporada. Fils y Mensik disputaron la segunda semifinal este viernes y fue el francés quien dominó con solvencia, en dos sets, por 6-4 y 7-6, ganándose la oportunidad de enfrentarse a Carlitos.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Arthur Fils?

Carlos Alcaraz jugará el partido correspondiente a la final del ATP 500 de Doha contra Andrey Rublev este sábado 21 de febrero en la pista central del Khalifa International Complex. El murciano jugará a partir de las las 17:30 en horario peninsular, dos horas más en la capital de Catar. Este horario se mantiene respecto a los cuartos de final y la semifinal, con el español jugando en el horario estrella de la jornada nocturna, que va a dilucidar al campeón del torneo.

Dónde ver online y en televisión el Alcaraz - Arthur Fils

El encuentro entre Carlitos y Fils se podrá ver en directo en España a través de Movistar +, con el dial 7 o en #Vamos, además de algunos de los canales del paquete Deportes+. Los primeros están incluido en el paquete básico de la plataforma de pago y el otro forma parte de la modalidad que incluye diferentes deportes, por lo que no se podrá ver en abierto ni de forma gratuita por televisión.

Eso sí, podrás seguir tanto este partido como el resto de eventos a través de ESTADIO Deportivo, donde se transmitirá el partido en directo y se hará una cobertura mediática del ATP 500 de Doha en el que participa Carlos Alcaraz.