Carlos Alcaraz sobrevive a Khachanov y sigue soñando en Doha

Carlos Alcaraz ha remontado a Karen Khachanov en uno de sus partidos más duros de lo que va a de año para seguir soñando en el ATP 500 de Doha, donde ya está en semifinales

Uno de los partidos más complicados de lo que va de año para Carlos Alcaraz ha llegado este jueves en el ATP 500 de Doha, concretamente en los cuartos de final, en los que Karen Khachanov le ha puesto contra las cuerdas. Las sensaciones del murciano no venían siendo las mejores en las primeras rondas, en las que sufrió más de la cuenta ante Arthur Rinderknech y Valentin Royer. Sin embargo, nada hacía esperar que iba a tener que sacar su mejor nivel para superar al ruso, que le arrebató el primer set, pero después se vino abajo físicamente y terminó cediendo en tres parciales.

Desde el inicio se vio que iba a ser un duelo de agonía en el que los dos protagonistas no iban a renunciar a su estilo agresivo, jugando a un ritmo muy alto, con la derecha como punto clave y no fallando saques. A partir de ahí Carlitos ha ido manejando, con más o menos dudas, sus turnos de saque, a la vez que presionaba al resto. Hasta que Khachanov subió el nivel, lo que le hizo llegar al desempate en el mejor momento del partido y lo aprovechó para ponerse por delante con solvencia. Ahora el número 1 del mundo tenía que remontar ante un jugador con la flecha para arriba.

Una remontada de campeón

Pero si algo tiene Carlos Alcaraz es talento, y después de superar los primeros juegos, esquivando un quiebre que hubiera sido letal aprovechó un turno de servicio del ruso en el que se desconectó, fallando bolas que hacía mucho que no erraba, dando una ventaja al español que ya no soltó. Desde ese momento Carlos cogió el pulso del partido y a base de asegurar sus saques, pese a que llegó a sufrir en algunos, pudo cerrar la manga y llegar a un tercer set donde su rival parecía mucho peor físicamente.

Y lo estaba, tanto que después de mantener los dos primeros turnos de saque con agonía, en el tercero se le acabó la gasolina y ahí Alcaraz consiguió un margen que no desaprovechó, permitiéndose incluso el lujo de conseguir otra rotura para rematar el marcador. Un 6-7, 6-4 y 6-3 en dos horas y 26 minutos que clasifica al murciano para las semifinales, que serán ante el actual campeón, un Andrey Rublev que ha ganado en el primer partido de la jornada a Stefanos Tsitsipas y llegará fresco a la pelea por un puesto en la gran final.