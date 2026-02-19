Rublev sigue defendiendo su corona en Doha y Fils es la sorpresa

Andrey Rublev ganó el ATP 500 de Doha en 2025 y aunque este 2026 tiene mucha competencia por el alto nivel del cuadro, sigue adelante y ya está en semifinales, donde espera a Carlos Alcaraz

Andrey Rublev es uno de los jugadores más talentosos del tenis mundial, sin embargo, la realidad es que demasiadas veces peca de cierta irregularidad, aunque hay ciertos torneos en los que las cosas le van bien y uno de ellos es el ATP 500 de Doha. El ruso defiende este 2026 el título que ganó el año pasado y aunque ahora el cuadro ha subido de nivel con los Alcaraz, Sinner y compañía, Andrey sigue adelante y se va a medir a Carlitos en las semifinales, después de superar a Stefanos Tsitsipas en los cuartos de final. Además, en el otro cuarto de final de la sesión matutina en el evento catarí, Arthur Fils ha dado la sorpresa batiendo a Jiri Lehecka, finalista de 2025, en dos sets y con mucho margen.

Rublev llegaba con ciertas dudas tras el principio de año y en Doha tiene un gran reto, debido a que defiende 500 puntos, lo que puede ser un gran lastre de cara al ranking mundial, donde si no consigue llegar lejos, podría perder muchos puntos y puestos, aunque ya ha reducido la sangría al alcanzar las semifinales, superando por 6-3 y 7-5 a un Tsitsipas que no tuvo su día. Así que ahora Rublev se medirá a Carlitos Alcaraz por un puesto en la final, un rival duro pero al que ya sabe lo que es ganar, más aún en una pista como esta, a la que se adapta a la perfección.

Fils deja a Lehecka sin la hazaña de 2025

Una de las grandes historias del torneo el año pasado fue Jiri Lehecka, quien llegó hasta la final y puso contra las cuerdas a Rublev, superando especialmente a Carlos Alcaraz en los cuartos de final. Y precisamente en esa ronda se ha queda esta semana, pues el checo ha sido incapaz de hacer frente a un renacido Arthur Fils. El galo estrena entrenador en el evento catarí con Goran Ivanisevic, que tras sus malas experiencias con Elena Rybakina y Stefanos Tsitsipas, trata de encontrar la estabilidad de nuevo.

Fils batió a Lehecka con margen, en dos sets por un doble 6-3. El francés ha vivido un auténtico calvario de lesiones y poco a poco trata de encontrar su estabilidad, algo para lo que el evento de Doha puede ser clave. Por lo pronto este viernes espera al ganador del Sinner-Mensik en semifinales, una verdadera prueba de fuego para saber exactamente como está.