Carlos Alcaraz - Andrey Rublev: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Carlos Alcaraz en las semifinales del ATP 500 de Doha

Carlos Alcaraz sigue avanzando en el ATP 500 de Doha y ahora va a tener un reto muy grande en semifinales ante el campeón de 2025, Andrey Rublev

Carlos Alcaraz sigue avanzando en el ATP 500 de Doha y tras superar con mucha agonía en los cuartos de final a Karen Khachanov, después de perder el primer set y terminando con una remontada muy seria, subiendo el nivel y llegando a las semifinales con un nivel muy alto, suelto y convencido en dominar el torneo y seguir su racha ganadora de este curso, pues aún no ha sumado una sola derrota esta campaña. Carlitos no lleva su mejor semana estos días en la capital catarí, pero sigue avanzando y ahora se va a enfrentar al actual campeón, Andrey Rublev.

Rublev ganó el torneo hace 12 meses superando a Jiri Lehecka, el verdugo de Alcaraz, pero este 2026 no llegaba en el mejor momento, pero si que está sacando su mejor tenis estos días. En los cuartos de final ha arrasado a Stefanos Tsitsipas y ahora vivirá el siguiente paso del reto, contra un Alcaraz al que ahora mismo si que se le puede meter mano y es capaz de plantarle cara y dar la sorpresa si tiene un muy buen día.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Andrey Rublev?

Carlos Alcaraz jugará el partido correspondiente a las semifinales del ATP 500 de Doha contra Andrey Rublev este viernes 20 de febrero en la pista central del Khalifa International Complex, saltando a la pista justo antes del Jakub Mensik - Arthur Fils. El murciano jugará a partir de las las 17:30 en horario peninsular, dos horas más en la capital de Catar. Este orden se mantiene respecto a los cuartos de final, con el español abriendo la jornada nocturna, que en este caso albergará ambas semis.

Dónde ver online y en televisión el Alcaraz - Andrey Rublev

El encuentro entre Carlitos y Rublev se podrá ver en directo en España a través de Movistar +, con el dial 7 o en #Vamos, además de algunos de los canales del paquete Deportes+. Los primeros están incluido en el paquete básico de la plataforma de pago y el otro forma parte de la modalidad que incluye diferentes deportes, por lo que no se podrá ver en abierto ni de forma gratuita por televisión.

Eso sí, podrás seguir tanto este partido como el resto de eventos a través de ESTADIO Deportivo, donde se transmitirá el partido en directo y se hará una cobertura mediática del ATP 500 de Doha en el que participa Carlos Alcaraz.