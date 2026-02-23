Berni Rodríguez se sincera y elige sus tres mejores momentos de su trayectoria

ESTADIO Deportivo ha tenido el placer de hablar con Berni Rodríguez, una de las leyendas del baloncesto español, ofreciendo un pequeño repaso de su trayectoria haciendo un top-3 de sus mejores momentos

Berni Rodríguez es, sin lugar a duda, uno de los auténticos ejemplos de todo lo que significa el deporte en Andalucía. Leyenda absoluta del baloncesto español y uno de los miembros de la época de gloria de "la Familia", que fue capaz de conquistar varios títulos y de dominar el panorama europeo. A esto hay que sumar una gran trayectoria en Unicaja, donde llegó a estar presente hasta trece temporadas y pudo lograr tanto una liga como una Copa del Rey como el equipo de su tierra. Todos estos datos superfluos ya muestran lo importante que es la figura del escolta andaluz.

Es por ello que, en ESTADIO Deportivo, aprovechando su entrevista quisimos preguntarle acerca de un Top-3 de los mejores momentos que ha vivido a lo largo de su carrera. Con esa trayectoria, esa pregunta es complicada, pero fue capaz de elegirlos.

Su debut profesional en el Martín Carpena

Para recordar esta fecha, es necesario remontarse al año 1999. El Unicaja recibió, en el Martín Carpena, al FC Barcelona en la primera jornada de la Liga ACB. En ese encuentro, a pesar de la derrota, los malaguistas no eran conscientes del nacimiento de una leyenda que acababan de presenciar. Berni pudo disputar poco más de siete minutos de encuentro, donde no fue capaz de sumar sus primeros puntos en casa.

"Voy a decir el día que debuté, debuté en el Carpena. Jugamos contra el Barcelona y fue mi debut profesional", declaró.

El intenso y glorioso verano del 2006

Berni ha vivido mucho a lo largo de su carrera pero, sin lugar a duda, el año 2006 tendrá un lugar especial en su corazón. El 21 de junio, en Vitoria, el Unicaja se alzó como campeón de su primera Liga ACB de la historia. Un éxito sin precedentes en Andalucía, ya que se convirtió en el primer equipo andaluz en lograr tal heroicidad, todo ello con grandes nombres en su plantilla, como Garbajosa o el propio Berni. Además, para sumarle algún aliciente más, el técnico era Sergio Scariolo. Casi nada.

Casi que, con ese hecho, ya se podría cerrar un gran año. Pero al escolta aún le quedaba una sorpresa más. Tras ser convocado para el Mundial de Baloncesto celebrado en Japón, el 3 de septiembre pudo sumar otro título para su palmarés, como fue esa antorcha mundialista. Un logro histórico, ya que fue la primera vez que España lograba este hito, ganando a Grecia con una diferencia de más de veinte puntos que, de hecho, venía de eliminar a la todopoderosa EE.UU.

Su retirada, en el Pabellón de San Pablo

Toda historia siempre tiene su final y, en este caso, la de Berni Rodríguez se cerró en Sevilla. Tras dos temporadas con la camiseta del Baloncesto Sevilla, en julio de 2016 acabó anunciando su retirada del baloncesto profesional, todo ello para dar un paso hacia los despachos del histórico club sevillano. "El día de mi retirada, allí en Sevilla. A mis compañeros ya les había comentado que me iba a retirar. Fue muy emotivo con mi familia allí", respondió.

Para sumarle una mayor emotividad a su último partido, este fue frente al Real Madrid, donde el Baloncesto Sevilla acabó cayendo derrotado por siete puntos frente al equipo blanco (90-97).