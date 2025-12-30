Andalucía domina completamente la 22ª Regata de Año Nuevo, Memorial Kim Lytghoe

La falta de viento durante estos días en la Bahía de Cádiz ha hecho que sólo se cuenten los resultados de la primera jornada para coronar a los campeones

Tras una edición marcada por la meteorología, en la que sólo se pudo navegar un día, la 22ª Regata de Año Nuevo, Memorial Kim Lytghoe, ha llegado este martes a su final en la bahía de Cádiz en una edición que, aparte de la falta de viento, también ha estado marcada por el gran dominio andaluz. Sólo cinco de los veinte campeones que se coronaron en el Puerto de Santa María no fueron andaluces.

No ha sido, no obstante, la regata más vistosa de los últimos años. De las tres jornadas previstas solo se ha podido navegar en una, la del estreno, mientras que la segunda se vio anulada por la ausencia total de viento y la tercera volvió a quedarse en blanco por el mismo motivo pese a que todas las clases -con excepción de iQFOiL, que permaneció en tierra desde el inicio- llegaron a salir al mar con la esperanza de competir.

A media mañana, visto que el viento no aparecía, la dirección de la regata optó por la cancelación definitiva, coronando como ganadores a los regatistas que habían tomado la delantera en ese primer día.

Martínez del Cerro gana en la clase olímpica de windsurf

La ceremonia de entrega de trofeos tuvo lugar en el patio del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, en un acto que presidía Paco Coro, como presidente de la Federación Andaluza de Vela, y en el que acompañado de José Ignacio González Nieto, concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y parlamentario andaluz, y José Jarana, miembro de la junta directiva de la Federación Andaluza de Vela.

Entre los ganadores del Memorial Kim Lytghoe, destacan los primeros clasificados en la clase olímpica del Windsurf, clase iQFOil, en la que se han impuesto Fernando Martínez del Cerro, Antonio Medina y Lucía Guardiola.

Por otro lado, los deportistas del programa CEEDA, desarrollado por la Federación Andaluza de Vela y la Junta de Andalucía, consiguen un total de cinco podios, con los triunfos de Raquel Retamero y Roberto Aguilar, el segundo puesto de Alberto Medel, y los terceros de Carl-Otto Plaza y José Manuel Vargas.

Los ganadores de la 22ª Regata de Año Nuevo, Memorial Kim Lytghoe

Ganadores gaditanos: Fernando Martínez del Cerro y Lucía Guardiola (iQFOil), José Francisco Palomino y Manuel Arauz (Raceboard), Pablo Franco (Waszp), Raquel Retamero (ILCA 6) y Joaquín Díez de la Cuadra (ILCA 7 Máster).

Ganadores malagueños: Antonio Medina y Álvaro Pastor (iQFOiL), Felipe Pachón (ILCA 4) y Roberto Aguilar (ILCA 7).

Ganadores sevillanos: Curro Manchón (Raceboard), Pablo Delgado (ILCA 4), Miguel Gómez (ILCA 6) y Curro Llorca (Techno Sub 17).

Ganadores foráneos: la gallega Lindia Pousa (Techno), los catalanes Alejandro Cuesta (Techno) e Iker Múgica (ILCA 6), la vasca June Olazábal (ILCA 4) y la canadiense Aria Miller (ILCA 4).