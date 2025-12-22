Andalucía Olímpica se vuelca con sus mejores deportistas con el objetivo puesto en Los Ángeles 2028

Andalucía Olímpica prevé más de 2 millones de euros para sus olímpicos y paralímpicos en el ciclo de Los Ángeles 2028 y la consejera, Patricia del Pozo, destaca que se ha incrementado un 54% el presupuesto y un 25% el número de premios en esta edición

La Fundación Andalucía Olímpica, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, ha destinado en 2025 un total de 512.202 euros para 248 premios a deportistas andaluces con objetivo olímpico y paralímpico a través de su Plan Andalucía Olímpica, según ha informado en Sevilla su Patronato, presidido por la consejera Patricia del Pozo. En la reunión se ha acordado mantener la misma dotación para el año 2026, consolidando una proyección de más de dos millones de euros en gasto directo al deporte de rendimiento en el global del ciclo de Los Ángeles 2028.

El máximo órgano de la entidad olímpica andaluza ha ratificado la gestión técnica llevada a cabo en el principal programa de apoyo al deporte de Andalucía, el cual ha alcanzado en 2025 unas cifras que no se conocían desde el cuatrienio de Pekín 2008, permitiendo que todo el rango de categorías deportivas internacionales, desde la absoluta a la cadete -en algunos deportes-, cuente con respaldo de su Comunidad.

“En relación con 2024, hemos incrementado un 54% el presupuesto y un 25% el número de premios. Pero es que en comparación con 2019 hemos duplicado las ayudas concedidas, su importe total y las candidaturas que las federaciones andaluzas presentan, lo cual es el mejor síntoma del interés que suscita nuestro Plan Andalucía Olímpica y, lo que es más importante, de cómo el deporte andaluz ha elevado su estatus internacional”, ha manifestado la presidenta de la Fundación.

Del Pozo ha matizado que “si nuestros criterios técnicos de selección son los mismos, si mantenemos el listón de exigencia, y cada vez son más los premios otorgados, sin distinción de género, origen provincial o adscripción federativa, solo cabe una explicación: nuestros deportistas son cada vez más excelentes”.

Además, la presidenta ha trasladado al resto de miembros del Patronato que el avance de las cuentas anuales del ejercicio 2025 volverá a reflejar “el equilibrio patrimonial, financiero y de gestión que caracterizan la Fundación Andalucía Olímpica”, una entidad que considera “fundamental” en el sistema deportivo de Andalucía y en la que “participan el Comité Olímpico Español, el Comité Paralímpico Español y cuatro grandes patronos privados, como son Fundación Cruzcampo, Fundación Cajasol, Coca-Cola Europacific Partners y la ONCE”.

En abril, las sextas Miniolimpiadas escolares

El Patronato de la Fundación Andalucía Olímpica ha aprobado, igualmente, la celebración en abril de 2026 de las sextas Miniolimpiadas escolares, que reunirán en Sevilla a los centros educativos de primaria que mejor ejecución hayan efectuado del programa Olimpismo en la Escuela 2025-2026, que se está desarrollando en la actualidad en 56 colegios andaluces, con una participación de 12.581 escolares.

Finalmente, el Patronato ha validado el presupuesto de la entidad para 2026, que asciende a 651.143 euros, y ha destacado la salud de la misma, en la que también participan, como patronos, los deportistas Blanca Manchón Domínguez, José Manuel Ruiz Reyes y Jairo Ruiz López, los tres con experiencia dilatada en Juegos Olímpicos o Juegos Paralímpicos.

La Fundación Andalucía Olímpica, entidad pública dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cuenta también con la colaboración dentro del Plan Andalucía Olímpica de sus socios institucionales Diputación de Jaén, Diputación de Sevilla y Ayuntamiento de Dos Hermanas y ayuntamientos colaboradores de La Rinconada y Torredelcampo.