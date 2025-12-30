Espectacular recorrido de una Vuelta Ciclista a Andalucía que augura diversión

La 72ª edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía-Ruta del Sol se celebrará del 18 al 22 de febrero de 2026 con cinco etapas que recorrerán cinco de las ocho provincias de Andalucía

La 72ª edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía-Ruta del Sol, se disputará del 18 al 22 de febrero de 2026, tendrá un recorrido 817,37 kilómetros, repartidos en cinco etapas y pasará por cinco de las ocho provincias andaluzas: Málaga, Granada, Jaén, Córdoba y Sevilla.

La ronda andaluza, que alcanza los 101 años de historia, volverá a ofrecer un trazado selectivo, diseñado para clasicómanos y corredores explosivos, con llegadas exigentes y terreno quebrado, sin grandes altitudes, pero con mucho terreno para la batalla, que además mostrará la riqueza paisajística de la Comunidad Autónoma.

La localidad malagueña de Benahavís será el punto de partida de esta 72ª edición el próximo 18 de febrero, que finalizará cinco días después en Lucena. Entre medias, nueve puertos de montaña, entre los que destacan las cimas de la Subbética -Puerto de Cabra, Alto de la Primera Cruz...- que podrían decidir el ganador de esta próxima Vuelta a Andalucía en la segunda y quinta etapas.

Lucha desde el inicio en la Vuelta a Andalucía

De Benahavís a Pizarra (Málaga) se vivirá una primera etapa de 163 kilómetros marcada por la Sierra de las Nieves y dos ascensiones destacadas, los puertos del Madroño (primera categoría) y del Viento (tercera). Pese a estas dificultades, todo apuntaría a un final propicio para un esprint reducido si la fuga no prospera.

La segunda jornada llevará al pelotón hasta la comarca de la Axarquía. Partirá desde Torrox y recorrerá el poniente granadino hasta Otura tras 138 kilómetros. Entre medias, el Puerto de la Cabra (primera categoría) que puede ser el punto clave para los ataques.

La tercera etapa partirá desde la capital de Jaén y acabará en Lopera tras más de 180 kilómetros, con todo el protagonismo para la provincia jiennense y con el Alto de Santa Ana y el Puerto de Peñallana como principales hitos.

De Jaén a Córdoba. La penúltima etapa se disputará íntegramente en la provincia cordobesa, entre Montoro y Pozoblanco, con 166 kilómetros y el Alto de Españares como principal dificultad. Además, el 'Kilómetro de Oro' volverá a otorgar segundos de bonificación. A priori se espera una llegada al sprint después de que el pelotón recorra varios pueblos de Los Pedroches (Venta del Charco, Cardeña, Villanueva de Córdoba, Torrecampo, Dos Torres, El Guijo, Pedroche y Añora) antes de llegar a la localidad pozoalbense.

Un cierre con el Alto de la Primera Cruz clave

Por último, el cierre llegará el domingo 22 de febrero con una etapa de 167 kilómetros entre La Roda de Andalucía (Sevilla) y Lucena (Córdoba), donde las dobles ascensiones al Alto de la Primera Cruz decidirán, posiblemente, el vencedor final.

Entre las novedades de esta edición estará la sintonía, obra de Álvaro García, cantante y compositor gaditano, que lleva el nombre de 'Persona Vitamina'. “Con persona vitamina quiero homenajear a todas aquellas personas que llegan a nuestras vidas a transformar nuestro estado de ánimo haciéndonos mejores y más felices”, señalaba el artista.