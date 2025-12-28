Señala al Movistar Team y le culpa de la derrota de Pogacar: "Si no hubiera tirado..."

El jefe del equipo UAE, Mauro Gianetti, revela el día en el que el esloveno demostró a todos que era capaz de ser el número uno

Si hay un protagonista en el ciclismo actual, ése es Tadej Pogacar. El esloveno ha dado un paso más en los dos últimos años y ha llevado su superioridad a todos los campos y terrenos, lo que ha hecho que se abra el debate sobre si puede ser considerado como el mejor del mundo.

Todo lo relacionado con él es noticia y su presencia, de cara a 2026, es deseada por cuanta carrera importante se celebra. Sobre cómo lo descubrieron y cómo ha llegado a convertirse en el ciclista que él ha hablado uno de sus jefes, Mauro Gianetti, en una entrevista con la revista 'RIDE' del portal neerlandés WielerFlits.

“Cuando fichamos a Pogacar tenía algo de sobrepeso, como unos cuatro kilos más que ahora, pero aún así, en puertos largos, superaba a los mejores escaladores de su edad. Teníamos muchas expectativas, pero nadie imaginaba que Pogacar se convertiría en el ciclista que es hoy, aunque sí estaba convencido que llegaría más lejos que otros ciclistas talentosos de su edad. Tenía algo especial. Me recordó a cuando conocí a Roger Federer en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, cuando coincidimos en el equipo de Suiza. Tenía 18 años y era el 34 del mundo y cuando hablabas con él notabas que tenía algo especial y estaba convencido de que podría convertirse en número uno del mundo. Sentí lo mismo con Pogacar”, desvela Gianetti.

Tadej Pogacar, como Roger Federer

El suizo amplía ese inicio de su relación y cómo lo captó Matxin. "Nuestro director deportivo, Matxin, llevaba mucho tiempo siguiendo a Tadej. Tras su impresionante victoria en el Tour del Porvenir en 2018 sin el apoyo de un equipo, le conocí en persona en nuestro campo de entrenamiento en Milán. Allí firmamos nuestro primer contrato con él. El carisma de este chico se notaba enseguida. Era de mente abierta y tenía muchísimas ganas de aprender todo lo posible. Sólo tenía 19 años, pero sabía exactamente lo que quería", añade el jefe del equipo UAE, quien también refleja las diferencias de Pogacar con sus compañeros de generación que llegaron al UAE.

"Ese año, también hablamos con chicos como Brandon McNulty, Mikkel Bjerg, Joao Almeida y Marc Hirschi, también nacidos en 1998. Tadej era mucho más maduro. Mucho más tranquilo, no necesitaba muchas palabras. Escuchaba con atención y enseguida veía el panorama general. Preguntó qué necesitaba hacer para mejorar. Cómo debía abordar las cosas. Sí, supe de inmediato que era un chico especial. Se notaba cierta energía. Confiaba en que podría convertirse en campeón, pero sin arrogancia", continúa Gianetti.

El exciclista suizo desvela el momento en el que Pogacar, pese a no ganar, demostró a todos que iba a ser el mejor en breve. Fue en la Vuelta a España 2019, la única que corrió el esloveno y en la que se hizo notar en la penúltima etapa. “El día que Pogacar atacó camino de Plataforma de Gredos ninguno de los favoritos logró acercarse a él. Es sólo que Movistar aceleró a fondo en un momento dado. Si no llegan a acelerar, Pogacar habría ganado esa Vuelta en lugar de Roglic, pero así es el ciclismo. (...) Ganó el Tour del Algarve y el Tour de California, pero esa Vuelta fue realmente la cumbre. Tuvo un mal día en esa carrera, pero se le vio recuperar fuerza hacia el final. Ese fue, sin duda, el día en que confirmé que Tadej era realmente especial", afirma en relación con una jornada en la que, según él, "dejó claro al mundo entero que estábamos ante un ciclista muy especial".

Del sorprender en La Vuelta a ganar el Tour de Francia

Al año siguiente ganaría su primer Tour de Francia. "Ganar el Tour a los 21 años no es fácil cuando no eres Tadej. No lo cambió. No fue que de repente se sintiera el rey del mundo. Ni que se comprara un Ferrari nuevo. No, lo primero que pasó por su mente fue que quería demostrar al año siguiente que era el legítimo ganador del Tour. Que quería volver a ganar. Disfruta de sus éxitos, pero su enfoque siempre está puesto de inmediato en la siguiente carrera", afirma el jefe del equipo UAE.

De hecho, Mauro Gianetti recuerda la única carrera que no ha podido estar delante. "En su primer año empezó en el Tour Down Under y allí ya fue decimotercero. Es la única carrera por etapas desde que es profesional en la que no fue Top-10 y fue por un error táctico de nuestro director”, sentencia.