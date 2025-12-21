En UAE vuelven a señalar a Juan Ayuso: "No lo echaremos de menos por el ambiente del equipo"

El excompañero del ciclista español, Florian Vermeersch, no se corta a la hora de analizar la situación de que se vivió con Ayuso en el equipo y las cosas que mejorarán con su salida del mismo

Juan Ayuso enterró el hacha de guerra en la presentación de la temporada con su nuevo equipo, el Lidl-Trek; sin embargo, parece que en el UAE Team Emirates no terminan de pasar página, o por lo menos es alga que no han hecho todos sus integrantes, ya que uno de los excompañeros del joven español, Florian Vermeersch, recalca ahora los aspectos negativos que tenían la presencia del ciclista de 23 años en la estructura de los emiratos.

"No te diría que Ayuso es un gran amigo, pero tampoco es que lo conozca mucho. Pasé un 'training camp' con él, e iba todo el rato veinte metros por delante del grupo. Así que queda claro que no es un corredor de equipo", comenta en declaraciones a Bahamontes.

Las palabras del ciclista belga se enmarcan en el turbulento adiós que tuvo Ayuso a UAE; sin embargo, sorprende que cuando las aguas parecían calmadas se de un regreso tal a un contexto menos amable. Para tener más contexto, debemos recordar que la relación entre las partes se empezó a enturbiar en 2024, año en el que la aventura del alicantino en el Tour de Francia acabó con un reguero de sinsabores. Desde ahí todo lo construido se fue diluyendo hasta el punto de que en la última Vuelta a España el equipo anunció por sorpresa que se iba y este contestó señalando que lo de UAE era "una dictadura"...

La comparación entre Pogacar y Ayuso

Fueron días desagradables que parecían olvidados, pero Vermeersch se encarga de avivar la llama comparando lo bien que se trabaja con el líder del equipo, Tadej Pogacar, y lo diferente que eran las cosas con Ayuso.

"Es un tipo súper tranquilo y un increíble compañero de equipo. Así lo conocí enseguida cuando salimos con los ciclistas unas tardes a solas durante los primeros días del equipo en Abu Dabi el año pasado. Le encanta fomentar el sentido de comunidad".

Y continúa con Ayuso... "He oído que es bueno con sus compañeros cuando corren para él y todo va bien, pero cuando él mismo no está bien o cuando tiene que devolver el favor, como en el Giro, las cosas suelen salir mal", sentencia.

La mejora del ambiente sin Juan Ayuso

Lejos de cortarse, y aunque también destaca cosas positivas de su excompañero –con quien apenas coincidió al tener calendarios opuestos en 2025–, subraya que lo buen ciclista que es no evita que su salida sirva para que el ambiente mejore.

"Sin duda, echaremos de menos algunas victorias sin él, porque es y sigue siendo un ciclista de talla mundial, pero no lo echaremos de menos por el ambiente de equipo", sentencia.