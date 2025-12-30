Se confirma el calendario de un Mikel Landa que anuncia cuentas pendientes

El ciclista del Soudal Quick-Step recupera el papel de líder tras la marcha de Evenepoel y desvela los objetivos para la próxima temporada

Mikel Landa llega a la temporada 2026 con cuentas pendientes. Tras ilusionarse con poder luchar por el Giro 2025, una caída le dejó fuera de juego en la primera etapa y casi le despide de la temporada. Pero el ciclista alavés no se rindió y volvió a ilusionar a los suyos con un triunfo en La Vuelta, del que se quedó a un paso en una etapa que le arrebató Egan Bernal.

Ahora, ya sin Evenepoel en el Soudal Quick-Step, el de Murguia ha recuperado su rol de líder en las grandes vueltas y con él irá de nuevo al Giro de Italia, donde quiere reivindicarse; y también a un Tour de Francia en el que buscará otras cosas. Si a finales de 2024 ponía en duda, incluso, seguir más allá de 2025, ahora no descarta renovar de nuevo y poder seguir disfrutando de él en 2027 o más allá.

Landa, en una entrevista con Noticias de Álava, desvelaba antes que nada cuál va a ser su calendario en 2026 y daba alguna sorpresa. "La idea es empezar en la Volta a la Comunitat Valenciana el 4 de febrero. Luego me enfocaré para -la Volta- Cataluña, Itzulia, Giro y Tour", afirmaba el alavés, que será una de las apuestas de Soudal para las grandes vueltas, una vez que, sin Remco Evenepoel, pondrán su objetivo en las clásicas de primavera, como han hecho tradicionalmente.

Landa, líder en el Giro de Italia

A Landa, no obstante, lo arroparán en la ronda italiana, donde va con ganas de revancha. "Tenemos una cuenta pendiente con el Giro de Italia después de lo que sucedió el año pasado. A ver si esta vez va mejor. (...) Todavía no he pasado página del todo. Fui con muchísima ilusión y ganas. Me encontraba realmente bien y en mi cabeza rondaba la idea de que iba a ser mi última oportunidad y se truncó todo el primer día. Tengo esa cosilla de a ver si soy capaz de disfrutarlo", señala Landa, que volverá a ir con ese mismo objetivo de alcanzar el mejor puesto posible en la general.

"Es lo que hemos hablado. Va a ir también Paul Magnier como sprinter del equipo y buscaremos con él victorias parciales y conmigo hacer una buena general. Vendrán escaladores como Garofoli y alguno de los que ayuden a Paul en las llegadas podrán echarme una mano los días del plano", añadía el ciclista vasco, que también irá al Tour de Francia, como tenía previsto en 2025 antes de la caída, aunque en aquel momento iba a ser para ayudar a Evenepoel en la montaña y esta vez tendrá otros objetivos.

"Luego con el Tour me han dado libertad para buscar etapas y no centrarme en la general. Me apetece ese doble papel. (...) Me han dejado libre para ir a por etapas y es algo que me apetece porque nunca he ido al Tour de Francia con ese objetivo y me gusta, la verdad", reconoce el corredor del Soudal.

Soudal Quick-Step vuelve a sus orígenes

Mikel Landa será un caso raro en un equipo que ha perdido a su referente de los últimos años y que ha decidido regresar a sus orígenes. "Es verdad que el equipo vuelve a lo que era antes, pelear etapas al sprint o las clásicas. Aunque ya digo que tengo mi espacio, vienen chavales jóvenes desde atrás que quieren pelear por carreras de una semana y puedo ayudarles", afirma el veterano, que está encantado en el conjunto belga y ellos con él, no en vano, firmó por dos años para, posiblemente, retirarse, y en menos de un año ya le querían renovar.

Ahora es el propio Landa el que se plantea seguir, incluso, más allá de 2026. "Ahora mismo tengo las mismas opciones de colgar la bicicleta que de continuar. Si me sigo divirtiendo este año, me encuentro a mi nivel y el equipo quiere, seguiré. Aquí estoy a gusto, me siento valorado y he encontrado mi sitio. Así que ojalá pueda acabar aquí", reconoce un Landa que, a 2026, le pide un triunfo de etapa. Algo que se le resiste desde hace cinco años. "Con este objetivo me conformaría, desde luego. Ser el mejor un día, tener de nuevo esas sensaciones es algo único", admite el de Murguia.