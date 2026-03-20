España golpea en el Mundial de pista cubierta: remontada de Attaoui, pleno en 400 y un hito nunca visto en 18 años

La primera jornada del campeonato mundialista que se disputa en Torun (Polonia) está dejando una buena lista de buenas noticias para le expedición española

¡La competición ya está en marcha! Tras meses de espera el Mundial de atletismo de pista cubierta ha echado a andar en Torun (Polonia) donde España ha comenzado marcando territorio en todas las pruebas iniciadas. Así, Mohamed Attaoui ha cumplido en 800 metros, ha habido pleno de clasificados en 400 metros y por primera vez en 18 hay dos españolas en las semifinales de los 800. Aún no se puede hablar de medallas, pero comenzar mejor es casi imposible.

Empezando por Attaoui, una de las grandes esperanzas de la delegación española de cara a conseguir medalla ha cumplido con su papel de favorito al hacer segundo en su serie, en la cual tuvo que remontar para finalizar con un tiempo de 1'45.75 que le permitió incluso relajarse en los metros finales y ahorrar esfuerzos de cara a lo que resta de competición.

Quien no pudo repetir actuación fue Elvin Josué Canales, el plusmarquista nacional en pista cubierta. Le faltó la chispa de los Mundiales del año pasado y no tuvo más remedio que claudicar. Fue el encargado de marcar el ritmo de salida en la cuarta manga, pero a la postre careció de fuerzas para pelear.

El pleno en 400 metros

La madrileña Blanca Hervás y la manchega Paula Sevilla se han clasificado por puestos para las semifinales de los 400 metros que se disputarán esta tarde de viernes 20 de marzo.

La primera en clasificarse fue Hervás. La madrileña, campeona de España en Valencia el pasado 28 de febrero, ganó la difícil serie 3 en su debut individual en una cita universal al imponer su velocidad terminal en la última recta. En la cuarta serie, Paula Sevilla cumplió también para asegurarse el pase por puestos. Aunque la atleta de La Solana frunció el ceño nada más llegar, su impulso final le reportó la segunda plaza.

En cuanto a los chicos, el joven madrileño David García se ha clasificado para las semifinales de los 400 metros al verse beneficiado por la descalificación del francés Muhammad Abadallah Kounta, que había ganado su serie, en tanto que el vizcaino Markel Fernández progresó por tiempos. El campeón de España en Valencia, no tuvo ni la fluidez ni las fuerzas necesarias para alcanzar una de las dos primeras posiciones de la cuarta serie que daban acceso a la penúltima ronda de estos Mundiales pero acabó pasando por tiempos.

Y más alegría en 800 femenino

Y la guinda ha llegado en los 800 metros, ya que las españolas Rocío Arroyo y Lorea Ibarzabal han conseguido clasificarse por tiempos para las semifinales, un doblete que no se daba desde hacía 18 años. Ninguna de las dos pudo progresar por puestos –pasaban las dos primeras de cada serie–, pero sí que lo hicieron por tiempos. Ambas, curiosamente, pararon el crono en 2:01.35 y aprovecharon esta repesca para estar el sábado en liza.