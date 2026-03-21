Doble plata para España en un sábado de ensueño en Torun

El vallista español consigue el segundo puesto con nuevo récord de España incluido en el Mundial indoor con 7''42

España vivió una jornada histórica en el Mundial indoor de Torun 2026. Los españoles se saldaron con dos medallas de plata que saben a gloria, confirmando el talento de nuestro país gracias a las actuaciones de Quique Llopis y el equipo de relevo mixto 4x400m.

Quique Llopis se suma al equipo de relevo mixto

El vallista Quique Llopis, llegaba a la cita polaca con la presión de ser la principal baza de medalla para el atletismo español. En un deporte donde los milímetros y las centésimas dictan sentencia, el valenciano no falló en una final de infarto. El español detuvo el crono en 7''42, una marca que no solo le otorgó el segundo cajón del podio, sino que supone un nuevo récord de España. Solo fue superado por el atleta local, Jakub Szymanski, que aprovechó el calor de su público para ganar con 7''40. EL bronce fue para uno de los grandes favoritos mundiales, el estadounidense Trey Cunningham con 7''43.

''Daba de favorito a Cunningham. Y sobre todo viendo las semifinales que ha hecho, pero igual tendría que haber hecho una mejor gestión de todo el trabajo'', comentaba Llopis tras llevarse la plata. ''Este premio es para todo mi equipo de trabajo. Mi entrenador, mi físio... y mi familia también. Todos ellos son los únicos que saben de verdad todo el inmenso trabajo que hay detrás de esta medalla de plata'', quería agradecer a sus seres queridos el vallista valenciano. ''Suena muy fuerte pensar que soy subcampeón del mundo. Sabía que podríamos estar peleando una de las medallas y que no sería fácil, pero lo he conseguido. con récord de España, que era una variable que también manejábamos que deberíamos hacer'', comentaba a los micrófonos de AS.

Un día espectacular para los españoles

La primera gran alegría de la tarde llegó de la mano del equipo de relevo mixto de 4x400m. Compuesto por Markel Fernández, Paula Sevilla, David García y Blanca Hervás, el cuarteto español demostró que el éxito es el hijo de un trabajo minucioso. Las concentraciones previas en el CAR de Sant Cugat y en Sudáfrica han engrasado una maquinaria que funciona con la precisión de un reloj suizo.

Paula Sevilla protagonizó una remontada espectacular, entregando el testigo a David García en una posición privilegiada. García ganó dos plazas más para situarse en puestos de plata, una posición que Blanca Hervás defendió con uñas y dientes hasta cruzar la meta. Finalmente, la descalificación de Jamaica permitió que Polonia heredara el bronce, mientras que Bélgica se alzaba con el oro.