Topuria confiesa el verdadero motivo de su derrota en el UFC Casa Blanca

El luchador español de origen georgiano sigue recuperándose de las lesiones que sufrió en su último combate. Ahora estará un tiempo prolongado de baja, lo que le permitirá también recuperar su salud mental

Todo en esta vida tiene un final y parece complicado que Ilia Topuria pueda volver a competir dentro de un octógono. O, al menos, que vuelva a ser el mismo que consiguió un balance de 17-0.

Por muy optimista que sea el parte médico, donde han confirmado que no existe desplazamiento en ninguna de las fracturas que sufrió durante el combate con Justin Gaethje, nadie puede asegurar a día de hoy que el 'Matador' vaya a recuperarse al cien por cien de dichas lesiones. Y si no lo consigue será imposible que vuelva a pelear.

Por el momento, tendrá que estar mínimo entre 3 y 4 meses de reposo absoluto y, posteriormente, tendrá que ir viendo cómo evolucionan las mismas para empezar con la actividad física.

Ilia Topuria y sus problemas de salud mental

El evento celebrado en la Casa Blanca debió haberse celebrado mucho antes, pero el luchador español pidió que se pospusiera porque no se encontraba bien psicológicamente tras los múltiples problemas que le estaba ocasionando su ruptura con Giorgina Uzcátegui.

Ahora, en un entrevista concedida a la revista 'Men's Healht' donde ha reconocido que su divorcio ha terminado afectándole a su "vida deportiva".

Hace un año, Topuria tomó la decisión de poner punto y final a su relación con la madre de su segunda hija y su vida cambió de la noche a la mañana, tal y como confesó en una de sus visitas a 'El Hormiguero'.

La modelo le denunció, a posteriori, por maltrato pero acabó retirando la demanda después de llegar a un acuerdo extrajudicial: "Es raro. Me cambió de la noche a la mañana. No eres consciente de las cosas hasta que te toca. Me ha cambiado mucho, pero quienes me conocen saben que cuando algo está fuera de mi control, no lo vivo desde lo negativo. Lo vivo desde aceptar la realidad y tirar hacia delante. Es muy duro estar acostumbrado a despertarte por la mañana con tus hijos y verlos y que de repente te cambie todo. Pero al final, nunca hay que olvidar quien eres y también quien no eres. Así que con la cabeza alta".

"No estaba en condiciones para volver al octógono"

Demasiada casualidad parece que Topuria haya perdido su único combate tras dicho problema personal. Y es que como él confesó en dicho programa, para entrar en el octógono hay que tener los cinco sentidos puestos en la pelea. Y a él se le vio incapaz de pensar en otra estrategia que no fuera acabar el combate lo antes posible, como si quisiera cumplir con un protocolo y marcharse a casa. Y ello terminó pasándole factura.

"En 2025, mis planes y los de la UFC eran que peleara en enero de 2026 contra Justin Gaethje en Las Vegas. Después, por mis problemas personales, tuve claro que no estaba en condiciones para pelear porque necesitaba resolverlos antes de volver al octógono. Me dijeron que no había problema y que iban a poner en su lugar una pelea por el título interino entre Justin y Paddy Pimblett. El escenario ideal hubiera sido que hubiera ganado Paddy y después pelear con él. Pero mira, ahora acabo peleando en la Casa Blanca contra Justin Gaethje, que viene de ganarle a Paddy, y vamos a estar peleando por el título indiscutible", manifestó aquel día.

La entrevista con Pablo Motos ha terminado siendo como una premonición. Porque seguramente no haya podido postergar más dicho combate y haya tenido que afrontar la pelea sin estar curado de los problemas de salud mental que genera una ruptura matrimonial tan traumática como la suya.

Y en la misma Topuria hablaba de la derrota de la siguiente manera, como si supiese que la primera suya estaba a punto de llegar: "Todo siempre pasa por algo. Muchas veces puedes planear cosas que al final salen de una manera que ni siquiera te esperabas. Creo que cada atleta que haya estado en el máximo nivel, sea de la industria que sea, atraviesa esos momentos difíciles donde quieres tirar la toalla. Pero ahí es donde realmente demuestras tu carácter y te dices a ti mismo: "oye, ha venido aquí gente de todas partes del mundo. Han gastado sus recursos con toda la ilusión de ver el combate. Se lo debo a ellos".

Topuria lanzó un comunicado muy personal

Y tal fue la situación de desesperación que estuvo atravesando Ilia Topuria en su primeros meses de la ruptura que el 'Matador' se vio obligado a sacar un comunicado para ponerle fin a todo tipo de acusaciones que estaba leyendo y escuchando a través de las redes sociales.

"Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero, pero la verdad solo tiene un camino: los hechos. Todos ellos están perfectamente documentados (audios, mensajes, testimonios y videos) y están siendo puestos a disposición judicial para proceder legalmente no solo por intento de extorsión, sino también por falsificación de pruebas, sustracción de dinero y objetos personales, además de por todas las amenazas recibidas.

Quienes me conocen saben que jamás he ejercido violencia contra nadie y que mis valores siempre han sido los del respeto, la disciplina y la honestidad. Doy este paso por mi familia, por mí y por todas las personas que necesitan ver que la verdad se defiende con hechos. Confío plenamente en la justicia y pongo en sus manos todo lo que he vivido. Como comprenderéis, por respeto a mis hijos y al proceso judicial, no haré más declaraciones".

Los negocios de Ilia Topuria

Pelee o no más, Ilia Topuria ya tiene su futuro más que resulto. El luchador español tiene una serie de negocios a los que, a partir de ahora, podrá dedicarle más horas y más atención ante el reposo que deberá guardar.

Su principal empresa, Topuria Sports SL, fue constituida en 2021 y, según datos de 2024, a través de ella factura 876.156 euros y mantiene un activo total de 444.495. Sin embargo, el año pasado, el 'Matador' se involucró de lleno en el mundo empresarial y se incorporó como administrador solidario a ‘Bendeliani SL’, una nueva sociedad que amplió aún más su presencia en el mundo de los negocios.

De igual modo, es ya consejero en ‘WOW Fight Company SL’, la promotora española de artes marciales mixtas impulsada por Cristiano Ronaldo y los hermanos Climent.A estas tres empresas hay que sumarle sus acciones en la firma de moda masculina ‘MR. AB’, su participación como socio en ‘Oblack Caps’ (una marca de gorras) y los millones de seguidores que tiene en las redes sociales entre sus cuentas de Instagram, TikTok y otras plataformas.