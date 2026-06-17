Topuria recibe el mensaje que más necesitaba tras la paliza de Justin Gaethje

El luchador español de origen georgiano está recibiendo ánimos y mensajes de apoyo desde todas las disciplinas deportivas. Pero el de Marc Márquez ha ido directo a su corazón

La derrota de Ilia Topuria en el UFC Casa Blanca no ha dejado indiferente a nadie. Algunos 'haters' la aprovecharon para vengarse de él, pero la inmensa mayoría ha querido brindarle su apoyo en unos momentos donde su carrera podría estar en el aire.

Fue un combate estelar con Justin Gaethje que nadie quiso perderse y el luchador español salió a por todas desde el principio en busca de una rápida victoria, pero se encontró con un muro que resistió sus golpes y que le hizo un destrozo en su cara cada vez que encontró el hueco.

Tanto que le tuvieron que sacar en ambulancia porque ni siquiera veía. Su cara ensangrentada será difícil de olvidar. Sobre todo, porque el 'Matador' quería continuar.

Ya en el hospital y una vez que le curaron las heridas, sacó su deportividad a relucir y no dudó en mandar un mensaje a su verdugo: "Justin, enhorabuena. Dijiste que dejarías tu huella en mi cara... y lo has hecho. Me dejaste sin visión en el ojo derecho en el primer asalto, y al final del segundo, también en el izquierdo. No hay excusas. Así es este deporte. La gloria y el dolor van de la mano. Me recuperaré. Descansaré. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Y créeme... esta historia entre nosotros está lejos de haber terminado. Tendremos nuestra revancha".

Marc Márquez le da un consejo a Topuria tras su 'caída'

Pero, a buen seguro, lo que más le ha dolido a Topuria no son las fracturas que ha sufrido en su cara, sino el haber perdido su condición de invicto. Hasta ahora había firmado un 17-0, pero esta derrota le ha dejado sin ese cartel y sin el título de campeón del peso ligero de la UFC.

Así, han sido muchas las personalidades del mundo del deporte las que han decidido mandarles su aliento para que intente ver el panorama de otra forma. Y si alguien sabe de renacer bajo las cenizas ese es uno: Marc Márquez.

El piloto catalán, todo un ejemplo de superación, le ha enviado un mensaje a través de sus redes sociales directo a su corazón y a su cabeza: "Cuando estás en la cima, muchos esperan verte caer. Cuando caes, el campeón demuestra por qué llegó allí".

Cabe recordar que Marc Márquez vivió un infierno de más de mil días sin conocer la victoria en MotoGP. Una etapa llena de lesiones e infortunios que le hicieron plantearse incluso su retirada. Pero luchó contracorriente hasta conseguir su noveno título de campeón del mundo, el séptimo en la categoría reina.

El parte médico de Ilia Topuria

El 'Matador' ya está en su casa tras abandonar el hospital de Washington D.C. al que fue trasladado después de UFC Casa Blanca. Los médicos confirmaron que sufre una fractura sin desplazamiento en ambos huesos orbitales.

Desde su entorno han confirmado que no será necesaria ninguna intervención quirúrgica para reparar dicha lesión. Eso sí, tendrán que ver cómo evolucionan dichas lesiones, ya que sufre mayor grado de afectación en el ojo derecho que en el izquierdo.

¿Cuáles son los riesgos de esta lesión?

Las soluciones para esta lesión no son muchas. La primera es dejarlo natural y dejar que sola se reconstituya, si bien siempre quedará la incógnita de cómo resistirá los golpes. Y la segunda opción es operar y poner una prótesis. Si se decantara por esta segunda alternativa corre el riesgo de que ahora el daño se lo haga la propia prótesis al desplazarse de un golpe.

Según los expertos, Ilia necesitará un periodo de tres meses aproximadamente de reposo absoluto, sin poder hacer nada deporte. Y, posteriormente, tendrá que ir viendo cómo le afecta todo tipo de movimientos y esfuerzos a ambos ojos para, entonces, evaluar si vuelve al octógono o no.