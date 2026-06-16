El UFC Casa Blanca se libra de un atentado gracias a la actuación del FBI

El director del FBI, Kash Patel, ha reconocido la gran labor de todas las fuerzas de seguridad para detener este supuesto complot que iba dirigido contra el evento UFC Freedom 250 celebrado el pasado fin de semana en Washington D.C.

En la madrugada del pasado lunes se celebró la última velada de la UFC hasta nuevo aviso en la Casa Blanca. Un evento inigualable con un escenario sin precedentes, que fue anunciado como parte de las conmemoraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebrará el próximo 4 de julio, coincidiendo al mismo tiempo con el 80 cumpleaños de Trump.

Y aunque fue todo un éxito, estuvo a punto de acabar en una masacre histórica. Porque, según ha comunicado el FBI, frenaron en los días previos un atentado contra dicho certamen.

Para el evento, el republicano instaló un estadio temporal en el jardín sur de la Casa Blanca con capacidad para unas 4.000 personas, cubierto por una gran estructura metálica con iluminación con los colores de la bandera estadounidense.En el parque aledaño a la residencia presidencial, conocido como Elipse, se instalaron pantallas gigantes para observar las peleas, un espacio preparado para recibir a más 80.000 personas de público.

El espectáculo fue criticado por los detractores de Trump, por utilizar la Casa Blanca para un evento privado con fines comerciales. El republicano tiene una larga amistad con Dana White, presidente de la UFC, organizadora del evento, que tuvo un costo de 60 millones de dólares. Una organización ciudadana presentó una demanda para intentar frenar el combate por considerarlo un acto de corrupción, dado que Trump posee acciones de la matriz de UFC, pero un juez lo desestimó.

Así, según dicha agencia de seguridad, un presunto complot dirigido contra el evento UFC Freedom 250 fue desarticulado por el FBI. Hasta cinco personas fueron detenidas la semana pasada en relación a este posible ataque y el número podría aumentar, pues el FBI identificó a 23 personas como parte de lo que describieron como una posible red de conspiradores.

El supuesto plan macabro de los detenidos

El supuesto plan consistía en usar drones cargados de explosivos para atacar edificios cercanos al evento, provocar una evacuación masiva y dirigir a la multitud hacia un equipo de francotiradores previamente apostados. Una segunda fase, según ha detallado Fox News Digital, contemplaba el asalto a la puerta de la Casa Blanca.

Afortunadamente, el FBI tuvo conocimiento de la amenaza el 10 de junio (miércoles) y obtuvo pruebas suficientes para realizar un primer arresto en Cincinnati entonces. Posteriormente, los investigadores descubrieron conversaciones de Signal (una app de mensajes y llamadas) en las que varias personas supuestamente discutían ataques contra el evento de la UFC. Un análisis inicial del iPhone de uno de los sospechosos reveló que al menos 23 usuarios de Signal mantenían conversaciones sobre actividades previas a la operación, según ha revelado el FBI.

Al menos, así lo ha confirmado el director del FBI, Kash Patel, quien ha aprovechado para agradecer a todos los que han coloborado en semejante operación: "Gracias a la rápida actuación del FBI, nuestros socios y el Departamento de Justicia en una operación multiestatal, varias personas se encuentran ahora bajo custodia y se frustraron en seco los ataques presuntamente planeados".

Cabe recordar que al UFC Casa Blanca acudieron unos 4.300 asistentes con acceso a la zona del octógono, entre ellos unos 1.200 militares en activo, el presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el director del FBI Kash Patel o el multimillonario Mark Zuckerberg.

El parte médico oficial de Ilia Topuria

El 'Matador' ya está en su casa tras abandonar el hospital de Washington D.C. al que fue trasladado después de UFC Casa Blanca. Los médicos han confirmado que sufre una fractura sin desplazamiento en ambos huesos orbitales.

Desde su entorno han confirmado que no será necesaria ninguna intervención quirúrgica para reparar dicha lesión. Eso sí, tendrán que ver cómo evolucionan dichas lesiones, ya que sufre mayor grado de afectación en el ojo derecho que en el izquierdo.