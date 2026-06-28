España suma un nuevo guerrero al cuadro final de Wimbledon

Padro Llamas ha sido repescado y entra como 'lucky loser' tras la baja del italiano Mattia Belucci; Davidovich debuta menos de 48 horas después de ganar en Mallorca

España tendrá, finalmente, doce representantes en el tercer Grand Slam de la temporada, un torneo de Wimbledon que arranca este mismo lunes en la capital londinense con ocho españoles en el cuadro masculino, entre ellos dos andaluces.

El jerezano Pablo Llamas se estrenará en este torneo del Grand Slam después de ser repescado este domingo tras producirse la baja por lesión del italiano Mattia Bellucci.

Llamas ya había jugado los dos años anteriores la fase previa. En 2024 cayó en primera ronda, en 2025 en segunda y, en este 2026, se había quedado a las puertas de entrar en el cuadro final después de perder en esa última ronda ante el estadounidense Tristan Boyer por 7-5, 6-7(4), 7-6(2) y 6-3.

La entrada como 'lucky loser' no es cualquier premio, ya que no sólo le va a permitir seguir sumando puntos para el ránking, donde se encuentra muy cerca del Top-100, sino que le va a permitir ingresar, sólo por disputar la primera ronda, 94.000 euros.

El jugador andaluz debutará el martes en el cuadro final de Wimbledon ante otro norteamericano, Zachary Svajda. Y, de ganar, se cruzaría en segunda ronda con el ganador del duelo entre el chileno Alejandro Tabilo, cabeza de serie número 30, y el polaco Kamil Majchrzak.

Davidovich, sin margen tras coronarse en Mallorca

Antes de que Pablo Llamas se estrene en Londres -aunque, en realidad, ya lleva los tres partidos de la fase previa-, lo hará el otro andaluz presente en el cuadro final. Un Alejandro Davidovich que es el español mejor clasificado, cabeza de serie número 22, y que llega de proclamarse campeón en el ATP 250 de Mallorca.

Si en cualquier otro torneo eso habría significado que retrasarían su partido al último día de la primera ronda, en Wimbledon no es así, ya que cada uno debe jugar el día que su cuadro dispute los partidos y como él va por la parte de arriba, jugará este lunes ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Ante esto, Davidovich no se mete presión y asegura que va a ir día a día. Ganar en Mallorca le ha dado confianza y afronta este torneo de Wimbledon sin presión.

"Voy a ir partido a partido. No me he puesto un objetivo. He entrenado esta mañana y vengo a Wimbledon con mucha energía. Llegamos ayer por la noche y ahora a recuperar esta tarde para el debut de mañana. Aunque esté cansado, tengo mucho que dar", señalaba el del Rincón de la Victoria en la previa de su debut.

Alejandro Davidovich ya ha dejado atrás lo vivido este sábado en Mallorca, pero piensa repetir experiencia, ya que todo lo vivido después de Roland Garros le ha hecho mejorar en su juego. "Estoy muy feliz por haber logrado mi primer título. Las finales perdidas me dieron experiencia y es un trabajo de muchos años. He roto una barrera, aunque no pienso que el haber ganado me haya quitado o me haya puesto más presión", indicaba el malagueño, que no ha tenido tiempo para celebrar ese triunfo, pero según señaló, lo hará con su familia tras Wimbledon.