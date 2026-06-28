Sudáfrica - Canadá, en directo el partido de dieciseisavos del Mundial 2026 en vivo online

Sigue, minuto a minuto, el primera partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Sudáfrica y Canadá desde Los Ángeles...

Estamos ante un partido histórico porque nunca antes una anfitriona de un Mundial, aunque en este hay tres, había jugado un partido fuera de su país, y Canadá será la primera en hacerlo al haber quedado segunda de grupo. Hoy juega en Los Ángeles.

Además, es un partido inédito en los Mundiales y nunca ninguna de las dos pasó de la fase de grupos, por lo que la que hoy salga clasificada par octavos seguirá haciendo historia para su país.

Sudáfrica aterriza en dieciseisavos tras una sorprendente victoria por 1-0 sobre Corea del Sur que los encasilló en el segundo puesto del Grupo A. Por el contrario, Canadá perdió el liderato del Grupo B, ante Suiza en la última jornada tras caer por 2-1.

Finaliza ya el calentamiento de los 22 protagonistas sobre el SoFI Stadium de Los Ángeles... Así estaba el ambiente hace unos minutos.

La selección de Canadá se convierte este domingo en el primer coanfitrión de un Mundial en jugar fuera de sus fronteras al medirse en dieciseisavos del torneo contra Sudáfrica en Los Ángeles. Ambas selecciones jugarán en el Estadio de Los Ángeles, en un inédito choque de dieciseisavos de final que los une por una mera coincidencia: las dos han superado la primera ronda de fase de grupos por primera vez en su historia.

Y con esa mentalidad de romper barreras saltarán al campo del estado de California, aunque el partido se presenta como un salto al vacío tanto para los canadienses como para los sudafricanos. Canadá asume el reto con la motivación de haber roto una sequía histórica al superar la fase de grupos por primera vez en tres participaciones mundialistas, aunque no pudo alzarse con el liderato del Grupo B, que se lo arrebató Suiza en la última jornada tras vencerla por 2-1.

Por su parte, Sudáfrica aterriza en dieciseisavos tras una sorprendente victoria por 1-0 sobre Corea del Sur que los encasilló en el segundo puesto del Grupo A. Para más inri, Canadá y Sudáfrica apenas se conocen en el campo. Solo se han enfrentado una vez, en un amistoso disputado el 20 de noviembre de 2007, en el que los africanos se impusieron por 2-0.