Sudáfrica 0-1 Canadá: Un gol histórico de Eustáquio mete a Canadá en octavos de final del Mundial

Un gol del centrocampista canadiense en el descuento, cuando todos vislumbraban la prórroga, da el pase a octavos a una de las anfitriones; lo mereció por ocasiones y fútbol, aunque los 'Bafana Bafana' vendieron muy cara su piel

Canadá es la primera selección de este Mundial en clasificarse para los octavos de final, aunque para sellar su billete a la próxima ronda ha tenido que esperar al tiempo añadido de un partido que fue de más a menos tanto en ocasiones como en emoción.

La primera parte fue bastante entretenida, con una Canadá que salió con más ímpetu intentando sorprender a su rival pero poco a poco Sudáfrica le fue cogiendo el pulso al partido para tener la primera ocasión, con un disparo lejano de Mokoena.

Canadá subía la presión sobre la salida de balón de los 'Bafana Bafana', limitados en este sentido, y ahí y a balón parado llegaron las ocasiones más claras para los de Jesse Marsch, pero las acabarían desperdiciando.

Primero con un remate a saque de esquina de Jonathan David que se marchó fuera y poco después con una clarísima de Cornelius, en saque de falta, que no llegó a peinar por un pelo en la cara de Williams. Sudáfrica defendía horrorosamente mal a balón parado.

La pausa para la hidratación sirvió para que Sudáfrica tomara algo de aire y le vino bien, aunque en los últimos minutos del primer acto Canadá volvería a desaprovechar un robo de balón en campo rival con un disparo a la media vuelta de Oluwaseyi.

Bombito tuvo el 0-1 antes del descanso

Y sobre todo una a remate de cabeza de Bombito, en otro saque de esquina, que supero al meta sudafricano pero Modiba sacaba bajo palos... El rechace volvía a Canadá y Buchanan se encontraba con Williams.

Tras el paso por vestaurios ambas selecciones se lo tomaron con calma. La primera ocasión clara no llegó hasta el 62' con un disparo lejano de Appollis que fue haciendo la rosca hacia afuera para suerte de Crepeau. Pero Canadá iba a tener las mejores y más claras...

Oluwaseyi desperdiciaba un mano a mano ante Williams y el rechace, al que acudía Jonathan David para empujarlo al fondo de la portería, se lo quita Mbokazi de forma milagrosa. Marsch refrescaba su ataque buscando evitar la prórroga, todo lo contrario que Sudáfrica.

A falta de un cuarto de hora entraba el héroe canadiense Alphonso Davies y cambió el partido con varias jugadas desde la banda izquierda, pero ni Promise David y ni Jonathan David acertaron a batir a Williams, que cuajó un buen partido.

Premio a la fe del gol

Irremediablemente todos comenzaron a pensar en el tiempo extra cuando llegamos al 90' pero fue ahí, cuando un mal despeje de la zaga sudafricana al centro de Shaffelburg, lo ganaba Eustáquio en la frontal y con un derechazo batía a Williams para incredulidad de los africanos.

Apenas la quedaba tiempo a Sudáfrica, que se volcó sobre la portería canadiense pero con más fe que acierto. Canadá está en octavos de final por primera vez en su historia, y ya espera rival, que saldrá del Países Bajos-Marruecos.

- Ficha técnica:

Sudáfrica: Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Ime Okon, Khuliso Mudau, Sphephelo Sithole, Teboho Mokoena, Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng (Mbatha 46'), Thapelo Maseko (Moremi 87'); ST Makgopa (Rayners 87').

Canadá: Maxime Crepeau; Richie Laryea, Derek Cornelius, Moïse Bombito (De Fougerolles 59'), Alistair Johnston; Stephen Eustáquio, Liam Millar (Shaffelburg 70'), Nathan Saliba (Sigur 59'), Tajón Buchanan (Davies 75'); Tani Oluwaseyi (Promise David 70') y Jonathan David.

Goles: 0-1 (93') Eustáquio.

Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal). Amonestó a Saliba y Sigur por parte de Canadá.

Incidencias: Estadio de Los Ángeles, en la ciudad de Inglewood (California). Lleno.