Sudáfrica - Canadá: posibles alineaciones, horario y dónde ver en televisión del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Africanos y canadienses abren la ronda de dieciseisavos de final en un duelo muy igualado y donde una de ellas seguirá haciendo historia, pues nunca habían pasado de la fase de grupos en un Mundial

Sudáfrica - Canadá: horario y dónde ver en televisión del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026Imago.

Las tres selecciones anfitrionas de este Mundial 2026, Estados Unidos, México y Canadá han conseguido su clasificación para los dieciseisavos de final del torneo pero solo Canadá no ha podido hacerlo como primera de grupo, por lo que ha perdido la oportunidad de jugar los dieciseisavos en su casa, y tendrá que medirse a Sudáfrica en Estados Unidos, siendo la primera de ellas que lo hará fuera de su país.

Concretamente será Los Ángeles la ciudad que acogerá el primer duelo de los dieciseisavos de final entre Sudáfrica y Canadá, dos selecciones que curiosamente han pasado por primera en su historia de la fase de grupos, por lo que una de las dos seguirá haciendo historia para su país en este Mundial de 2026.

Canadá llega al duelo tras caer en la última jornada de la fase de grupos ante Suiza, que además le arrebató el liderato, mientras que Sudáfrica no hace en línea ascendente, tras ganar sorprendentemente a Corea del Sur y agarrarse a la segunda plaza.

Ambas afronta esta cita histórica con un único precedente entre ambas, que fue hace ya casi 19 años, concretamente el 20 de noviembre de 2007 en un partido amistoso donde los africanos ganaron por 2-0.

Fecha y horario: ¿A qué hora se juega el Sudáfrica - Canadá?

El primer partido de estos dieciseisavos de final del Mundial 2026 está fijado para este domingo 28 de junio a las 12:00 horas en Los Ángeles (California), viéndose en España a las 21:00 horas. El estadio que acoge el enfrentamiento en es el SoFi Stadium, recinto que comparten los dos equipos de fútbol americano de Los Ángeles, los Rams y los Chargers.

TV e Internet: ¿Dónde ver el encuentro por TV y online Sudáfrica - Canadá?

El duelo que abre la ronda de dieciseisavos de final se podrá ver en abierto ya que será retransmitido en La 1 de RTVE, aunque también podrán verlo a través de la plataforma de pago de DAZN y Movistar+.

En cuanto a la modalidad online, la plataforma de RTVE Play también lo ofrecerá en directo, además de poder hacerlo en nuestro minuto a minuto en www.estadiodeportivo.com, donde le llevaremos todo lo que acontezca sobre el SoFi Stadium.

Las posibles alineaciones de Sudáfrica y Canadá

Sudáfrica: Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Ime Okon, Khuliso Mudau, Sphephelo Sithole, Teboho Mokoena, Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng, Thapelo Maseko; ST Makgopa.

Canadá: Maxime Crepeau; Richie Laryea, Derek Cornelic, Luc de Fougerolles, Alistair Johnston; Ali Ahmed, Mathieu Choinière, Nathan Saliba, Tajón Buchanan; Tani Oluwaseyi y Jonatán David.