Paula Badosa confirma cómo está su relación con Tsitsipas

La tenista catalana cree que contando lo que ha vivido con el griego y su entorno en el último año puede dar un paso adelante definitivo

Paula Badosa vuelve a disputar un Grand Slam después de 'saltarse' Roland Garros y lo hace con esperanzas renovadas pese a que le ha tocado debutar en Wimbledon con una rival muy difícil, la estadounidense Emma Navarro.

La tenista catalana regresó a la hierba en Berlín después de casi dos meses sin jugar y allí alcanzó por primera vez este año los cuartos de final de un torneo y derrotó a una Top-10 como Coco Gauff.

Eso le da esperanzas para lo que viene ahora. Quiere dejar atrás una etapa pasada que le ha costado superar, de la que no había hablado, pero que ha dejado su huella en ella y le ha afectado en lo anímico. Y lo ha hecho en la previa de Wimbledon, cuando no ha dudado en referirse a la relación pasada con Stefanos Tsitsipas.

Badosa corta por lo sano y mira al futuro

"Había muchísimas -cosas tóxicas-. Yo ya lo dije y lo confirmaron otras jugadoras, porque al final cuando alguien está dentro del circuito todo el mundo se conoce. No quiero hablarlo más. No quiero dar más explicaciones. Todo cae por su propio peso y simplemente quería explicar como persona y como mujer que pasamos por situaciones que no nos gustan y que había más cosas detrás que solo lesiones. He sufrido durante un año tanto mi entorno como yo. Ha sido muy difícil", señala una Paula Badosa, que nunca le ha ocultado a las personas más cercanas lo que ocurría: "Quien ha estado por ahí cerca sabe a lo que me refiero".

Badosa, pese a que aún debe mejorar mucho para volver a la situación en la que estaba, cree que ha dado un paso adelante en este parón y que cerrar esta dolorosa etapa puede ayudarle a volver a ofrecer su mejor juego. "Verme bien me dio la fuerza de explicar por todo lo que había pasado y que mucha gente haya podido empatizar con esa historia. No quiero nombrarle más. Yo tengo mi carácter. Lo he soltado. Quiero pasar página y cerrar un capítulo para sentirme más libre. Lo que quiero es pasar página y no nombrar más a esa gente", afirma en relación a Tstsipas y también a su entorno.

Una vez soltado esto, Paula Badosa se centró en lo que viene, empezando por el duelo con Emma Navarro con el que abre esta edición 2026 de Wimbledon. "Va a ser un partido difícil. Sabía que, al no ser cabeza de serie, iba a tener un partido complicado", reconoce la catalana, que ha ganado en dos de las tres veces que se ha enfrentado a la norteamericana, aunque ésta le ganó en el único duelo en un Grand Slam.

Llega a Wimbledon con esperanza

"Quiero disfrutar. Al final los objetivos están siempre ahí, pero quiero ir partido a partido. Tengo ganas de batallar y quiero estar muchas rondas aquí", advierte antes de jugar en Wimbledon.

Badosa admite que el parón le ha venido bien y que ha sabido aprovecharlo para crecer, no sólo en lo anímico, sino también en su juego. "En Berlín me sentí muy bien jugando. Llevaba semanas entrenando muy bien y estoy con ganas de competir, que es lo más importante. Estoy entrenando muy bien y ojalá pueda extrapolarlo a la competición", relató.

La tenista española es consciente de que debe hacer un buen papel en Wimbledon o en los próximos torneos para volver al Top-100, ya que ahora mismo ocupa el puesto 141 del ránking que le dejaría fuera del US Open. "No estoy en el ranking que quiero y aunque suena a barbaridad, tampoco voy a estar feliz estando en el top-50 o en el top-30. La gente que me conoce sabe donde quiero estar", añade.