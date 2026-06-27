F1 GP Austria 2026 | Clasificación en directo con Fernando Alonso y Carlos Sainz del Gran Premio de Fórmula 1

Retransmisión en directo de la Clasificación del Gran Premio de Austria 2026 de Fórmula 1

¡Buenas tardes! Arrancamos nuestra retransmisión en directo de la Clasificación del Gran Premio de Austria 2026 de Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Red Bull Ring.

Los Cadillac están casi un segundo por delante de Ston Marti y los Williams siguen como los peores de la zona media.

Los terceros entrenamientos libres han servido para dar vida a los Ferrari,a unque Leclerc sigue a la cola de las escuderías punteras. Y han permitido a Russell estar por delante de Antonelli este fin de semana. Apunta a lucha encarnizada entre los dos Mercedes.

"Ojalá podamos arreglar algunos de los problemas con miras al sábado, pero será difícil", avisaba Fernando Alonso el viernes tras desvelar que su Aston Martin tenía problemas que no sufría el de Stroll; en la FP3 ha acabado por delante del canadiense, pero sólo para ser penúltimo

Pese a no correr y a que no es Red Bull, Toto Wolff es todo un ídolo en Austria, que recuerda su trayectoria y lo que ha representado para su país

Antes de la F1 se ha disputado el Sprint de la F2, que ha estado a punto de tener al hijo de un mito como ganador. Sebastián Montoya ha cedido su primera plaza a John Bennett en la última vuelta

Max Verstappen tuvo un buen viernes, pero no ha estado delante este sábado en la FP3, pero él acumua cinco de las ´sesis últimas 'poles' en Red Bull Ring, por lo que hay que tenerlo en cuenta en la lucha por la primera posición

Este año las poles apuntan a Mercedes , que ha ganado siempre los sábados. Tres 'poles' para Russell y cuatro para Antonelli

Los Williams de Sanz y Albon han sido, en los tres libres, los peores de la clase media ; el piloto español lleva cinco grandes premios pasaron la Q1, pero esta vez peligra...

Salen a pista todos los pilotos, con neumáticos blandos; primero los de las escuderías `pequeñas', mientras que los favoritos se resguardan

George Russell es el primero de los favoritos que hace tiempo, aunque le supera rápidamente Max Verstappen y se sitúa primero

Fernando Alonso y Lance Stroll son claramente los últimos de la fila y son, entre los que tienen tiempos, los últimos clasificados

En el ecuador de la Q1, Kimi Antonelli ya manda en la tabla de tiempos y, con ese tiempo, ya deberia servirle para pasar a la Q2. Esta es la clasificación de las primeras plazas:

Los monoplazas entran en garaje antes de dar la última vuelta; Verstappen, que es cuarto, no va a salir y los que le preceden, revisiblemente, tampoco lo harán

Carlos Sáinz , pese a un problema final, se mete 14º, aunque peligra su pase a la Q2 aún con lo que vienen detrás

Ocon y Hulkenberg lo superan y condenan a los dos Williams a caer a las primeras de cambio; los Williams sólo han estado delante este fin de semana de Cadillac y Aston Martin

No ha habido ninguna sorpresa en esta Q1 y las tres peores escuderías durante el fin de semana han visto cómo sus pilotos caían eliminados.

Con el Mercedes de Kimi Antonelli dominando, los McLaren y los Red Bull apretando y Ferrari sufriendo llega una Clasificación del Gran Premio de Austria 2026 de Fórmula 1 en la que se habla más de otra cosa que de lo que está ocurriendo en Red Bull Ring.

La información aparecida en medios británicos sobre un posible acuerdo de Max Verstappen con McLaren puede cambiar todo el panorama de la Fórmula 1, con el cuatro veces campeón del mundo llegando al equipo con el que luchó durante los dos últimos años por el título.

De que eso ocurra o no se irá sabiendo en los próximos meses, pero al menos en el GP de Austria, Verstappen es rival y llega con la intención de complicarle la vida a Mercedes, el equipo que le tentó tantas veces, y al propio McLaren, que se están mostrando más fuertes de inicio junto a su Red Bull.

Ferrari sufre, de inicio, en Austria

Ferrari, que llega de ganar el último gran premio, sufrió mucho el primer día, especialmente Charles Leclerc, y su rendimiento este sábado es una incógnita. La escudería italiana anunció mejoras para este Gran Premio, pero las pruebas del viernes no han sido muy productivas. Tendrán que dar un paso adelante este sábado.

Max Verstappen quiere reengancharse al Mundial y quiere aprovechar que corre en casa para ganar su primera carrera este año.

En cuanto a los españoles, ninguno tiene unas altas expectativas. Los Williams de Sainz han dado un paso atrás y deberán mejorar para subir posiciones, ya que se han asentado como, posiblemente, la peor escudería de la clase media en el circuito de Red Bull Ring.

Fernando Alonso, lastrado en Austria

Y Fernando Alonso ha pasado a ser el último coche ce la parrilla. Cierto que la poca fiabilidad de Cadillac podría ayudarle, pero las mejoras traídas por los americanos, unidas a que Aston Martin no ha llevado nada a Austria le han dejado solo en la cola.

El propio Alonso dejó claro que, además, tiene un problema en su monoplaza que no sufre Stroll. Una carga más añadida que le lastra.