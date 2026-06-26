Fernando Alonso desvela un nuevo problema añadido en su Aston Martin: "Seguimos investigando"

El piloto asturiano ha acabado a la cola de la parrilla en el GP de Austria y ha revelado un nuevo problema desconocido en su monoplaza

Fernando Alonso se está mostrando especialmente comedido esta temporada en la Fórmula 1. Con un Aston Martin que no 'arranca' desde el inicio de la temporada, el piloto asturiano no ha alzado la voz, ni ha lanzado sus habituales puyas. Señaló en las primeras carreras que las mejoras no llegarían hasta después del verano y ni siquiera los avances tras el Gran Premio de Japón le hicieron cambiar el mensaje.

El tiempo le ha dado la razón. Y Honda, también. La fábrica japonesa ha asegurado que va poco a poco y desde Silverstone tampoco han traído cambios en los últimos grandes premios.

Eso les deja en la cola de la parrilla y, en el caso del Gran Premio de Austria de F1, al que Cadillac ha traído mejoras, les sitúa como el peor coche en pista.

Alonso añade un problema propio

A todos esos contratiempos se añaden problemas particulares un gran premio sí y otro también. Y, en este caso, han afectado solo al coche de Fernando Alonso, según ha desvelado el propio piloto asturiano a la conclusión de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres en Red Bull Ring.

"En mi lado del garaje hay algunos otros problemas con el coche que seguimos investigando desde que empezaron los entrenamientos. Tenemos que arreglarlos para mañana", señalaba un Fernando Alonso que no ha concretado cuáles son esos problemas, pero sí ha reconocido que esta primera jornada del Gran Premio de Austria 2026 "ha sido difícil".

"Nada realmente nuevo para nosotros, nada que aprender... Jugamos algo con el 'set up' en el primer entrenamiento libre y también hicimos algunos cambios en la FP2, pero seguimos sin estar en la ventana. Así que se necesitan más cambios para mañana", reconoce el piloto ovetense, que milagrosamente sumó un punto en Mónaco, pero que en un circuito como Red Bull Ring se ve con nulas opciones de repetir la hazaña.

Aston Martín, a la cola de la parrilla en Austria

Alonso dejó claro que el problema de su paso atrás en el circuito de Spielberg es de eficiencia, de que no se han producido mejoras en el coche y éste sufre más mientras los demás avanzan. Y no de manejabilidad, como se podría especular por la altitud a la que se corre.

"La manejabilidad no fue muy diferente en comparación con otras carreras, así que no estamos sufriendo en ese aspecto. (...) Ojalá podamos arreglar algunos de los problemas con miras al sábado, pero será difícil", sentenciaba Fernando Alonso.

El piloto asturiano fue el último en los primeros libres de este viernes y sólo acabó por delante de su compañero, Lance Stroll, y de los Cadillac en la FP2. Aunque estos últimos tuvieron problemas de fiabilidad -Checo no hizo tiempos y el coche de Bottas salió ardiendo- porque mientras estuvieron en pista fueron mejores que los Aston Martin.