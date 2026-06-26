Aston Martin toca fondo

La primera jornada del Gran Premio de Austria 2026 ratifica el paso atrás de la escudería británica, que se ha quedado a la cola de la parrilla

Los ASton Martin de Alonso y Stroll, a la cola de la parrilla en F1.@astonmartin

Aston Martin se queda último. Tras el paso adelante dado en Miami, donde acabaron definitivamente con las vibraciones y lograron empezar a pelear en la cola de la tabla, y, sobre todo, tras el punto logrado en Montecarlo hace tres semanas, todos se las prometían muy felices en la escudería británica de que a partir de ahí seguiría la progresión. Sin embargo, el Gran Premio de Austria ha venido a confirmar justo lo contrario.

Ya en los primeros libres, Fernando Alonso hizo el peor tiempo y estuvo hasta por detrás del piloto probador que suplió a Lance Stroll. Y en la FP2, la escudería británica ha vuelto a estar a la cola de la parrilla, rodando de forma continua a cuatro segundos de los monoplazas de cabeza y sin opciones de avanzar.

Cierto que los viernes hay que cogerlos con pinzas y que las diferentes escuderías hacen muchas pruebas, no sólo para el fin de semana, sino de cara a seguir evolucionando los monoplazas, pero en esta ocasión parece claro que los Aston Martin se han quedado últimos. Al circuito de Red Bull Ring, Cadillac ha traído mejoras y, pese a que Checo Pérez no ha podido hacer tiempo en los segundos libres y el coche de Bottas no ha estado como en la FP1, los norteamericanos han demostrado estar un paso por delante de los británicos y sus problemas de la tarde se han debido a las nuevas pruebas que han realizado.

Kimi Antonelli manda en las dos sesiones

Todo se aclarará el sábado, cuando llegue la hora de la verdad, pero, por ahora, son últimos. De igual forma que, por el momento, el Mercedes de Kimi Antonelli manda con autoridad y, al igual que ocurriera en la primera manga, también ha hecho el mejor tiempo en la FP2.

Los McLaren y el Red Bull de Verstappen no están lejos, mientras que Ferrari, que llega de ganar el último gran premio, sí está sufriendo más, especialmente Charles Leclerc.

También están sufriendo mucho los Williams de Sainz y Albon en este arranque del GP de Austria 2026 y ahora mismo son el peor equipo de la zona media, donde brillan los Alpine y los Racing Bulls.

La sesión de tarde fue accidentada por el problema que dejó a Checo Pérez sin tiempo y por un percance de su compañero, Valtteri Bottas, al que empezó a arderle su Cadillac. Lejos de ahí, las escuderías hicieron muchas pruebas y acabaron probando tandas largas en la última media hora y sin mejorar los tiempos.

Clasificación de la FP2 del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 2026

1. A. Antonelli (Mercedes) 1:07.014

2. O. Piastri (McLaren) +0.237

3. L. Norris (McLaren) +0.325

4. M. Verstappen (Red Bull) +0.550

5. L. Hamilton (Ferrari) +0.597

6. G. Russell (Mercedes) +0.623

7. I. Hadjar (Red Bull) +0.744

8. C. Leclerc (Ferrari) +0.841

9. L. Lawson (Racing Bulls) +1.221

10. G. Bortoleto (Audi) +1.286

11. P. Gasly (Alpine) +1.362

12. A. Lindblad (Racing Bulls) +1.364

13. O. Bearman (Haas F1) +1.518

14. N. Hulkenberg (Audi) +1.545

15. E. Ocon (Haas F1) +1.816

16. F. Colapinto (Alpine) +1.817

17. A. Albon (Williams) +1.824

18. C. Sainz (Williams) +2.117

19. F. Alonso (Aston Martin) +3.530

20. L. Stroll (Aston Martin) +3.684

21. V. Bottas (Cadillac) +4.293

22. S. Pérez (Cadillac)