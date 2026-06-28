Se abre la lucha por el Mundial de F1 y Max Verstappen está de vuelta

George Russell gana el Gran Premio de Austria 2026 por delante del neerlandés y de un Kimi Antonelli al que le faltaron dos o tres vueltas más para lograr la remontada

George Russell ha hecho buena su pillería del sábado, que le dio la 'pole' en Red Bull Ring, y se hace con la victoria en el Gran Premio de Austria 2026 de Fórmula 1 después de batir al mejor Max Verstappen de la temporada y a su compañero Kimi Antonelli, que apretó mucho al final, pero le hicieron falta un par de vueltas más para poder haber superado a sus dos rivales.

El piloto británico mandó en la carrera de principio a fin y sólo cedió el liderato con una estrategia de paradas algo arriesgada, pero que al final fue suficiente para que Verstappen no le cogiera. Antonelli, por su parte, tuvo muy mala suerte a la hora de entrar, ya que en ambas ocasiones lo hizo justo antes de que se produjeran sendos 'safety car virtuales', ya que de haberlo aprovechado, tal vez la crónica sería otra y estaríamos hablando de un nuevo triunfo del italiano.

Los Ferrari, que partían segundo y tercero, demostraron que esas posiciones habían sido fruto de la fortuna. El accidente de Verstappen en la Clasificación, cuando todos venían más rápido, benefició a los que acabaron primero y evitó que los monoplazas rojos, que habían sufrido mucho todo el fin de semana, acabaran más atrás. Hamilton acabó quinto y Leclerc, que es el que peor lo llevaba ese a salir desde la segunda posición, fue el último entre las cuatro escuderías Top.

Eso sí, esas deficiencias permitieron ver luchas muy bonitas en pista, como las dos que mantuvieron Max Verstappen y Lewis Hamilton, que recordaron mucho a lo vivido en 2021, cuando los dos pilotos lucharon por el Mundial hasta la última vuelta.

La carrera se puso interesante desde la primera vuelta, cuando Hamilton adelantó a su compañero de equipo para presionar a Russell y Verstappen, que salía quinto, ya avisó de lo que haría después. Pese a que no hubo cambios radicales dejó un panorama muy interesante que se puso aún más por la pronta degradación de las gomas en Ferrari y las ansias de Verstappen por ganar posiciones.

Espectacular lucha entre Hamiton y Verstappen

Eso permitió una primera lucha entre Hamilton y el neerlandés, que se llevó el británico, pero que le costó agotar sus neumáticos y tener que pasar por boxes.

Todos fueron entrando conforme tocaba, salvo un Kimi Antonelli que aguantaba hasta el final para ver si salía un 'safety car' que le ayudara. Salió, pero se decretó cuando él estaba justamente en boxes, lo que le impidió sacar ventaja del mismo. El motivo no era otro que el adiós de Carlos Sainz, al que se le rompió el motor de su Williams.

Tras ese primer cambio se produjo la segunda pelea entre Hamilton y Verstappen. En ella, el británico aguantó y le devolvió el adelantamiento, otra vez, a su rival, pero esta vez no pudo contener a un Verstappen que venía con neumáticos mucho más frescos.

La carrera se estabilizó en la parte delantera con Russell, Verstappen y un Antonelli que tras los cambios, también adelantó a los que tenía por delante para situarse a tiro del piloto de Red Bull.

Final de infarto entre Russell, Verstappen y Antonelli

De los tres de delante, Russell fue el primero que entró, muy pronto, arriesgando mucho, aunque a la larga le salió bien. Y eso fue porque Verstappen, aunque se reservó, acabó entrando; y porque Antonelli lo hizo, otra vez, cuando se decretaba un 'virtual safety car'.

Las posiciones había que ganarlas en pista, con Verstappen a 8 segundos del líder y Antonelli, a 5 de Verstappen. El neerlandés y el italiano tenían neumáticos nuevos y apretaron las doce últimas vueltas, pero ambos se quedaron al límite y los tres coches entraron muy juntos en meta, aunque en el mismo orden que tenían durante la mayor parte de la carrera.

Fernando Alonso pudo ver en primera persona este final, ya que fue doblado, por tercera vez, en la última vuelta. El equipo del ovetense habrá obtenido muchos datos de lo vivido en Red Bull Ring, pero Alonso volvió a darse otro 'paseo' y a aburrirse bastante.

Clasificación final del GP Austria 2026 de Fórmula 1

1. G. Russell (Mercedes)

2. M. Verstappen (Red Bull) +1.611

3. A. Antonelli (Mercedes) +1.986

4. O. Piastri (McLaren) +21.809

5. L. Hamilton (Ferrari) +26.393

6. I. Hadjar (Red Bull) +29.399

7. L. Norris (McLaren) +31.505

8. C. Leclerc (Ferrari) +45.659

9. L. Lawson (Racing Bulls) 1 lap

10. A. Lindblad (Racing Bulls) 1 lap

11. G. Bortoleto (Audi) 1 lap

12. N. Hulkenberg (Audi) 1 lap

13. P. Gasly (Alpine) 1 lap

14. O. Bearman (Haas F1) 1 lap

15. F. Colapinto (Alpine) 1 lap

16. E. Ocon (Haas F1) 2 laps

17. A. Albon (Williams) 2 laps

18. F. Alonso (Aston Martin) 3 laps

fuera de carrera

L. Stroll (Aston Martin) vuelta 45

C. Sainz (Williams) Vuelta 23

S. Pérez (Cadillac) vuelta 4

V. Bottas (Cadillac) vuelta 2