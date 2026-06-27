Fernando Alonso da marcha atrás en Austria y lanza un mensaje que sorprende a todos: "Nos estamos acercando"

El piloto asturiano sorprendía con sus palabras positivas sobre el rendimiento del Aston Martin cuando es claramente el último de la parrilla de Fórmula 1

Quitando los tres primeros grandes premios, en los que las vibraciones impedían conducir y no eran capaces de acabar las carreras, Aston Martin vive en el GP de Austria 2026 el peor fin de semana de los últimos meses.

Claramente por detrás de Cadillac, que ha traído mejoras al circuito de Red Bull Ring, los Aston Martin son la peor escudería de la parrilla. No hacía falta que lo confirmara Fernando Alonso el viernes, porque los resultados eran evidentes, pero el asturiano lo hizo y señaló que, incluso, tenía problemas en su monoplaza.

Su jefe, Mike Krack, también ratificó que esperan mejoras en verano, como en su día dijo el propio Alonso, y que no iban a traer nada a los próximos grandes premios, por lo que tampoco iba a cambiar el panorama.

Alonso sale penúltimo y está contento

Y, pese a todo esto y a que saldrá el 21º (penúltimo) en Red Bull Ring, Fernando Alonso sorprendía y sacaba su cara más positiva cuando menos se esperaba.

"Estoy en la misma posición que en los últimos cuatro grandes premios, pero hoy tengo una sensación más positiva que en cualquier otra sesión de clasificación", avisa.

Esa sensación tal vez sea la que le llevó a tratar de levantar el ánimo en la radio tras acabar la Q1 y quedar eliminado, con muestras de apoyo para todos, mensajes positivos y un "nos estamos acercando" que fue lo que verdaderamente sorprendió, cuando todo indicaba que se había dado un paso atrás.

Alonso lo explicó a continuación. "Ya ves que siempre soy positivo", bromeó. "Creo que todos los mensajes por radio son conversaciones privadas, como siempre hemos dicho. Creo que, dentro del equipo, nos enfrentamos a algunos retos este fin de semana. Quizá por la altitud, por un circuito diferente, que exige mucho en cuanto a energía", analizaba antes de centrarse en lo que él cree que se han acercado.

Una mejoría del Aston Martin que sólo ve él

"Desde la FP1, creo que hemos dado grandes pasos en cuanto a la manejabilidad, la caja de cambios, las reducciones, las subidas de marcha y la consistencia energética. Creo que el despliegue habia sido un poco irregular durante la primera parte del año", indica el ovetense, quien ha visto un cambio en este aspecto en el circuito de Spielberg.

"Por eso, siempre llegamos a la clasificación y en cada vuelta tienes una velocidad diferente en las rectas y al entrar en las curvas, pero creo que aquí nos hemos centrado mucho en mejorar eso. Creo que ha sido la primera clasificación del año en la que he tenido el mismo despliegue en las tres vueltas. Y eso me ha permitido ir al límite en las curvas, porque sabía la velocidad de aproximación a la siguiente curva. (...) El resultado nos deja donde esperábamos estar, pero siento que hemos dado algún paso hacia adelante hasta el momento este fin de semana", señalaba un esperanzado Fernando Alonso.

El español sólo tenía palabras de elogio para el trabajo que está haciendo su equipo. Una pelea dura, ya que no ven resultados a corto plazo. "El equipo ha trabajado duro para alcanzar mejoras donde podemos; y seguiremos trabajando en la preparación con miras a mañana. Será duro, pero estoy contento con el progreso que hemos experimentado", sentenció el asturiano.