F1 GP Austria 2026 | Horario y dónde ver la clasificación con Fernando Alonso y Carlos Sainz del Gran Premio de Fórmula 1

Tras los ensayos realizados en el certamen austriaco llegará la primera prueba de fuego, donde los pilotos españoles necesitan alcanzar la Q2 como mínimo si quieren soñar con la zona de puntos

La 'Qualy' ya está aquí. Se acabaron los entrenamientos en Austria y llega el momento de la verdad. Una cita en la que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que ganó hace dos domingos, con 41 años, su primer Gran Premio de Cataluña-Barcelona, intentará quedar por delante del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) para tomar ventaja de cara al domingo.

Mientras tanto, los españoles Carlos Sainz (Williams) -decimocuarto en el Mundial, con seis puntos- y Fernando Alonso (Aston Martin) -decimoctavo, con uno- buscarán una posición que, al menos, les permita ilusionarse con la zona de puntos.

Otro piloto a seguir este finde semana será Max Verstappen. En el Gran Premio de Austria nadie iguala sus cuatro victorias y, además, ha ganado cinco veces en el Red Bull Ring, donde también se impuso en 2021: en el Gran Premio de Estiria; con el que ese año y el anterior Spielberg 'dobló' en el Mundial, para confeccionar el calendario de dos temporadas marcadas por la pandemia del covid-19.

Terminados los ensayos, deberán estar especialmente vigilantes con el tráfico, sobre todo en la primera ronda (Q1); y que ordenará la formación de salida de la carrera del domingo, prevista a 78 vueltas.

¿Cómo es el Red Bull Ring?

El Red Bull Ring, propiedad de Red Bull desde 2008, ha acogido 12 GP de Austria y 2 GP de Estiria los años de la pandemia como Plan B de la F1, aunque bien se puede decir que ese trazado en otros lados llamado Spielberg se referiría también al que se usó entre 1997 y 2003, cuando se conocía como A1 Ring. Pero es que incluso antes del A1 Ring, entre 1970 y 1987 el circuito se llamaba Österreichring, y también estaba allí, aunque con una configuración diferente.

Es un trazado de carga aerodinámica media, con una longitud de 4.318 km, dos rectas largas y solo 10 curvas, con tres zonas de DRS. De las 10 curvas del circuito Red Bull Ring, siete son a derechas y tres a izquierdas. Varias están bautizadas con nombres de pilotos legendarios y otras de patrocinadores, como Niki Lauda (curva 1, que antes se llamaba Castrol), y AMS AG (curva 3), Rauch (curva 4), Rindt (curva 9), y Cashback World (curva 10).

Horario de la clasificación del GP de Austria de F1 2026:

La primera prueba de fuego en Austria, la clasificación, tendrá lugar este sábado 29 de junio a las 16:00 horas. Una cita donde los pilotos tratarán de conseguir el mejor puesto posible para la parrilla de la carrera dominical, que se disputará a 78 vueltas.

¿Dónde ver el GP de Austria de F1 2026?

El Gran Premio de Austria de Fórmula 1 se podrá ver tanto en la plataforma de DAZN F1 como en Movistar Plus+. Cabe recordar que ambos requieren suscripción, en Movistar hay que tener contratada su televisión además del paquete Motor. En el caso de DAZN, es necesario tener contratado el paquete total o el esencial de la plataforma.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Austria 2026 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con directos incluidos de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.