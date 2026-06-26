Carlos Sainz provoca un terremoto en Williams con su futuro

El piloto madrileño ha alimentado en Austria los rumores que existen sobre su salida de Grove a finales del presente curso. Y ha hecho como Fernando Alonso, fijar una fecha para pronunciarse sobre ello, porque no lo tiene nada claro

Parece que Carlos Sainz no lo tiene tan claro como cree Williams. El madrileño ha alimentado con sus declaraciones desde Austria todos los rumores que han salido en el último mes sobre su posible salida de Grove a finales del presente curso.

Hace unos días James Volwes salía a la palestra mostrándose tranquilo con el futuro del piloto español, asegurando que el ex de Ferrari confiaba en el proyecto: "Tanto Albon como Sainz quieren formar parte de este viaje". Pero, ahora, las palabras de Sainz seguro que han resonado con fuerte en el box y han hecho sonar todas las alarmas sobre su renovación.

De igual modo, todo un experto como es David Coulthard, expiloto de Williams, avisó de las intenciones del español: "Sin duda ya está buscando su próxima oportunidad. Ha pasado de Ferrari, donde ha ganado carreras, a Williams, donde ya se conforma con sumar puntos. Quiere volver a eso, a ganar carreras. Y a Williams aún le llevará varios años recorrer ese camino".

Carlos Sainz se marca un Fernando Alonso

Y para que dejen de preguntarle constantemente por su futuro, Carlos Sainz ha hecho lo mismo que su compatriota Fernando Alonso. Y curiosamente se ha marcado el mismo plazo para contestar que el asturiano.

"No realmente. Sinceramente, no estoy pensando en ello porque tengo muchísimo trabajo que hacer aquí en Williams. Tenemos muchísimas sesiones de simulador y reuniones. Incluso le he pedido a mi equipo que me deje un poco tranquilo hasta el parón de verano para intentar ayudar a Williams y mejorar la situación tanto como sea posible", ha recalcado en Spielberg.

"En verano será el momento de pensar en ello y analizar las opciones. El equipo ya sabe cuáles son mis intenciones y mis prioridades, que son seguir aquí y continuar a largo plazo. Creo en la visión del proyecto, aunque ahora mismo tenemos mucho trabajo por delante", ha subrayado el madrileño.

Sainz deja claro los problemas de Williams

Eso sí, para quedarse necesita tener un coche campeón y, por el momento, no lo tiene: "Estamos intentando ir al origen de los problemas junto a James Vowles y toda la dirección del equipo. Creemos que ya hemos identificado dónde empezaron a ir mal las cosas, pero ahora la pregunta es qué hacemos a partir de aquí, cuánto tardarán esos cambios en dar resultado y lo agresivos que vamos a ser en la recuperación".

Por otro lado, dejó claro que el problema de Williams no es una cuestión económica: "Eso demuestra que no todo es dinero y, al mismo tiempo, es una buena noticia porque el dinero no es el problema en Williams. Tenemos presupuesto y una gran inversión por parte del consejo. El equipo ha invertido muchísimo en instalaciones, pero gran parte del trabajo está en los procesos, la eficiencia y los métodos de trabajo. Ahí es donde realmente debemos acertar y también incorporar talento de otros equipos para entender en qué áreas todavía no somos lo suficientemente fuertes".

Por último, le recordaron sus palabras en Montmeló, donde se marchó molesto con su resultado. Y ha vuelto a decir prácticamente lo mismo dos semanas después: "La esperanza era no cerrar completamente la distancia, pero sí mantenernos más o menos donde terminamos el año pasado. Con las horas de túnel de viento que teníamos disponibles esperábamos dar un paso adelante, pero vimos claramente que los equipos de cabeza están trabajando a un nivel completamente diferente. Si acaso, la diferencia ha aumentado". El culebrón Sainz no ha hecho más que empezar.