Carlos Sainz, muy crítico con Madring: "Me impresiona que hayan autorizado la Monumental"

El piloto madrileño ha realizado un análisis exhaustivo de las características que presenta el trazado del Gran Premio de España que acogerá la capital española en el mes de septiembre

Menos de tres meses faltan para que Madrid vuelva a acoger un Gran Premio de Fórmula 1 y el trazado que se ha diseñado no va a dejar indiferente a nadie. Al menos, así de claro lo ha dejado Carlos Sainz, en la presentación del circuito celebrado este pasado martes.

El piloto de Williams, embajador del gran premio madrileño que se celebrará el segundo fin de semana de septiembre, dio una primera vuelta completa al trazado ya asfaltado.

Y, tras ello, se atrevió a hacer un análisis sobre las peculiaridades que presenta dicha pista. Cuestionado por si sería un circuito donde se pudiera adelantar fácilmente, Sainz detectó varias zonas para hacerlo: "Está el claro punto de la curva 1, está claro el punto de la curva 4, creo que es la número 4, al final de la recta atrás, que es casi una recta de un kilómetro, que normalmente con los motores de este año debería ser, con la energía, bastante fácil adelantar. Y luego creo que hay otro punto de adelantamiento, o dos puntos más, que son, digamos, más los comodines como los llamo yo, que son el de después de la Monumental y luego otra frenada fuerte que hay en la antepenúltima curva".

La curva Monumental puede traer cola

Pero si algo ha llamado la atención de Carlos Sainz de Madring ha sido ver en directo la curva Monumental. No cree que vaya a ser traumática, pero sí le ha sorprendido que la Fórmula 1 la haya autorizado.

"Está como a mitad de circuito, así que ya llegaremos más en fila de a uno y no todos en paralelo, pero creo que es una curva que ahora sí te va a permitir escoger diferentes trazadas, arriba o abajo. Obviamente la línea principal será por la zona de abajo, la zona penaltada, pero para hacer menos distancia. Y luego tengo la sensación de que va a ser a fondo, y puede ser también como una recta que te ayude a coger rebufo un poco antes de la curva siguiente", subrayó.

"Es una curva que a mí, desde el momento en que la vi diseñada, me impresionó mucho que la Fórmula 1 también se animase a autorizar a hacer ese tipo de curva en el calendario. Que Pirelli también diese el listo bueno, el ok, porque no es una curva fácil para los coches de Fórmula 1, y el estrés que sufrirá el neumático, y si son casi 180 grados mantenidos con una pendiente brutal, que estoy seguro que se marcará en el calendario como un quebradero que habrá que preparar a los equipos y a los motores para ver cómo afrontar esa curva. Así que, bienvenida sea, porque así le da carácter al circuito y personalidad", declaró el madrileño.

Sainz cree que es un circuito adaptado al nuevo reglamento

En este mismo sentido, Sainz considera que Madring es un trazado diseñado para que haya espectáculo con el nuevo reglamento de la Fórmula 1 en mano. Así, no cree que el 'superclipping', motivo de polémica este curso, sea tan grave aquí: "Es un trazado que al tener frenadas muy fuertes y que perecen las rectas largas, creo que no va a haber tantos problemas de superclipping y de energía. Sí que es verdad que al haber rectas tan largas seguramente haremos lo de siempre, lo de quedarnos sin batería al final de recta, pero también es verdad que como ofrece frenadas muy fuertes donde podemos recargar la energía, no habrá muchos problemas. Los problemas principales que tenemos con los coches este año es cuando hay curvas rápidas seguidas de rectas largas, porque entonces es cuando no puedes recuperar la energía".

Por último y pese a ser embajador de él, se mostró prudente a la hora de calificarlo en su lista de circuitos favoritos: "Hasta que no ruede con un Fórmula 1, no te puedo decir las sensaciones que me transmite el asfalto, los pianos, los peraltes, la capacidad de seguir al coche delante... lo que sí que te puedo decir es que, analizándolo desde afuera, sin haber rodado con un Fórmula 1, el circuito es un circuito diferente, como he dicho antes, es un circuito que tiene carácter".

El futuro de Carlos Sainz en Williams, en el aire

Y mientras llega el estreno de Madring, Carlos Sainz sigue analizando por qué no funciona su Williams. El madrileño acabó muy descontento en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, donde acabó duodécimo pero porque hubo dos retiradas por delante suya (Antonelli y Leclerc). Su monoplaza fue incapaz de pelear con los mejores equipos de la zona media y su mensaje fue muy claro.

"El sobrepeso igual te pone a un segundo de los líderes peleando con un Alpine. No es donde prometimos estar este año. No es donde deberíamos estar. A mí estar a un segundo de la cabeza...", recalcó dejando su frase en suspense.

Lo cierto es que su FW48 no responde y este año ya no es el de adaptación que fue el curso pasado, por eso la paciencia se le está agotando al madrileño ya. Tanto que, de seguir así, no sería nada raro que decidiera cambiar de aires, ya que su contrato finaliza este año.