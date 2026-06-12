Mercedes da el primer golpe en Barcelona y Carlos Sainz y Fernando Alonso confirman los peores pronósticos

El madrileño ha terminado firmando el decimotercer mejor crono y el asturiano el decimonoveno en una FP1 en la que han estado ausentes figuras como Antonelli, Hamilton y Norris, entre otros

El inglés George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló.

En la mejor de sus 27 vueltas, Russell cubrió, con neumático blando, los 4.657 metros de la pista barcelonesa en un minuto, 16 segundos y 363 milésimas, 203 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren) y con 520 de ventaja sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que marcaron el segundo y el tercer tiempo, respectivamente.

Los españoles Carlos Sainz (Williams), que dio 27 vueltas y se quedó a un segundo y nueve décimas, y Fernando Alonso (Aston Martin), a tres segundos y siete décimas en el mejor de sus 23 giros, firmaron el decimotercer y el decimonoveno tiempo, respectivamente, de una sesión en la que todos marcaron sus mejores cronos con las gomas blandas.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) se inscribió décimo en la tabla de tiempos, a un segundo y medio del tiempo de Russell, en un ensayo en el que participaron hasta siete pilotos jóvenes y en el que no rodó el mexicano Sergio Pérez, cuyo Cadillac pilotó el estadounidense Colton Herta.

Una FP1 descafeinado y con muchos pilotos noveles

El danés Fred Vesti se subió al Mercedes del italiano Andrea Kimi Antonelli -líder destacado del certamen, que viene de ganar en Mónaco, donde logró su sexta victoria seguida- y el sueco-bosnio Dino Beganovic al Ferrari del séptuple campeón mundial Lewis Hamilton, mientras que el italiano Leonardo Fornaroli pilotó el McLaren del inglés Lando Norris, último campeón del mundo.

El japonés Ayumu Iwasa rodó con el Red Bull del francés Isack Hadjar y el estonio Paul Aron lo hizo con el Audi del alemán Nico Hülkenberg. El británico Luke Browning lo iba a hacer con el Williams del tailandés Alex Albon, pero no llegó a salir a pista.

Fornaroli fue el que mejor tiempo marcó de todos los pilotos noveles. Logró el quinto crono de la sesión, a ocho décimas y media de Russell, del que se quedó, con el cuarto registro, a 68 centésimas, el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), en un entrenamiento que discurrió sin mayores incidencias y que concluyó con 29 grados centígrados ambientales y 49 en el asfalto.

Alpine recibe una gran noticia y el Mundial sufre cambios

El francés Pierre Gasly (Alpine), que había perdido su puesto de podio a causa de una penalización en el Gran Premio de Mónaco, donde acabó séptimo en la clasificación, ha recuperado la tercera plaza, según anunció la FIA (Federación Internacional del Automóvil) este viernes en el circuito de Montmeló, en el marco del Gran Premio de Barcelona-Cataluña.

Alpine, escudería de Gasly y del argentino Franco Colapinto, había apelado las dos sanciones de cinco segundos cada una al francés y la FIA anunció este viernes que las revocaba. Por ese motivo, Gasly queda oficialmente tercero en la clasificación de la prueba más icónica de la temporada, que ganó el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) por delante del británico Lewis Hamilton (Ferrari), séptuple campeón mundial.

Otro francés, Isack Hadjar (Red Bull), que fue quien subió al podio en el principado de la Costa Azul, pierde el puesto de honor y pasa a ser cuarto. También pierden una plaza: el australiano Oscar Piastri (McLaren), el neozelandés Liam Lawson (RB) y el británico-sueco Arvid Lindblad (RB), que ahora ocupan la quinta, la sexta y la séptima plaza, respectivamente.

Así queda el Mundial de F1 tras conseguir Gasly el podio en Mónaco:

1. A. Antonelli (Mercedes) 156

2. L. Hamilton (Ferrari) 90

3. G. Russell (Mercedes) 88

4. C. Leclerc (Ferrari) 75

5. O. Piastri (McLaren) 58

6. L. Norris (McLaren) 58

7. M. Verstappen (Red Bull) 43

8. P. Gasly (Alpine) 35

9. I. Hadjar (Red Bull) 26

10. L. Lawson (Racing Bulls) 26

11. O. Bearman (Haas F1) 18

12. F. Colapinto (Alpine) 15

13. A. Lindblad (Racing Bulls) 13

14. C. Sainz (Williams) 6

15. A. Albon (Williams) 5

16. E. Ocon (Haas F1) 3

17. G. Bortoleto (Audi) 2

18. F. Alonso (Aston Martin) 1

19. S. Pérez (Cadillac) -

20. N. Hulkenberg (Audi) -

21. V. Bottas (Cadillac) -

22. L. Stroll (Aston Martin) -