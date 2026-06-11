Fernando Alonso se despide de la Fórmula 1 en Barcelona: "Probablemente sea mi último fin de semana aquí"

El piloto asturiano ha realizado un llamamiento a los aficionados españoles para que disfruten de la que podría ser su última carrera como piloto de F1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya

Sí, Fernando Alonso ha vuelto a hablar de su futuro. Los resultados de Aston Martin siguen sin convencerle y su final en la Fórmula 1 cada vez está más cerca. Tanto que, en la previa del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, el asturiano se ha despedido del circuito catalán como piloto de la F1.

Y es que, como el año que viene no formará parte del calendario dicho trazado, el ovetense es consciente de que dentro de dos años, cuando regrese al mismo, ya no estará pilotando en el Gran Circo. Aún no sabe si seguirá el año que viene, decisión que tomará junto a su familia el próximo verano, por lo que prefiere ir despidiéndose de la afición española antes de que sea demasiado tarde.

"Sin duda va a ser un fin de semana especial y probablemente mi último fin de semana en Barcelona, en F1. Intentaré disfrutar el fin de semana, no voy a ser competitivo y tampoco estaré mucho tiempo en el coche en clasificación, aunque espero que sí en carrera, aunque sé que no tendremos el ritmo que queremos", ha subrayado el piloto de Aston Martin.

"Ahora bien, quiero que todo el mundo disfrute de este fin de semana. Siempre ha sido una celebración cuando se ha venido aquí. Y creo que este es mi 23º Gran Premio de España [GP de Catalunya este año] y todos han sido mágicos, por lo que este último también tiene que serlo", ha recalcado el bicampeón del mundo español de la Fórmula 1.

¿Se está despidiendo de la Fórmula 1?

Unas declaraciones que han hecho saltar todas las alarmas en la sala de prensa. Y cuestionado por si esas palabras eran un reflejo de que ya no continuaría el próximo curso, el asturiano matizó lo siguiente: "No tengo nada en mente todavía. Después del verano tomaré la decisión de continuar o no. Pero Barcelona no va a estar en el calendario el año que viene. Y si no sé lo que voy a hacer el año que viene, no puedo estar seguro de qué voy a hacer en dos años".

"Cada carrera a la que voy la considero potencialmente como la última, tanto en Australia, en China, en Mónaco. Y aquí en Barcelona hay una probabilidad un poco mayor, ya que no estará en el calendario el año que viene", añadió.

En este sentido, Alonso ha aprovechado para rememorar sus mejores momentos en el trazado catalán: "Cuando ganas, se convierte en una carrera especial. Así que tengo que decir que 2006, porque había grandes expectativas para nosotros después de ganar el campeonato en 2005. Y estando en la pole, todos esperaban que ganara ese domingo. Creo que sí, recordaré ese como el mejor recuerdo".

No obstante, más allá de los resultados, se queda con otros momentos que vivió en dicha plaza: "Pero muchas cosas han pasado aquí, mi primer test de monoplazas, creo que fue en 1994. Mi primer test de Renault, de Benetton, también fue aquí. Y algunas otras cosas, son recuerdos que llevaré conmigo".

Por último, cabe recordar que el Circuit de Barcelona-Catalunya entrará en rotación con Spa a partir del próximo año, lo que provocará que desaparezca del calendario en 2027 para ya regresar en 2028, fecha en la que, siendo sincero, Alonso ya se ve fuera de la F1.