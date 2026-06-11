"Fernando Alonso es una inspiración para mí, pero yo no me veo pilotando a los 44 años"

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez ha hecho referencia una vez más a la temporada tan especial que está viviendo en su retorno a la F1, sobre todo, por los duelos que está manteniendo con el asturiano en la cola de la parrilla

El mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac) aseguró este jueves, en los actos previos al Gran Premio de Barcelona-Cataluña, séptima prueba del mundial de Fórmula Uno, que el español Fernando Alonso es "una inspiración para todos" los demás pilotos.

"Fernando es una inspiración para todos, lo respeto muchísimo. Lo ves peleando por el 18º puesto igual de motivado que si estuviera peleando por el Mundial y es algo que dices: 'mira, alguien que lo ha ganado todo y sigue así de motivado a los 44'. Pero no, yo no me veo ocho años más en la Fórmula Uno", confesó el mexicano, de 36 años.

En declaraciones a los medios de comunicación en el circuito de Montmeló, donde este viernes arrancará el Gran Premio de Barcelona-Cataluña con las dos primeras sesiones de entrenamiento, Pérez valoró que disfruta "muchísimo" de sus duelos con Alonso, porque son "batallas muy limpias pero muy agresivas".

"No importa si estamos peleando por la victoria o por un 18º puesto, lo disfrutamos igual", añadió. Preguntado por sus sensaciones sobre el monoplaza, Pérez, que cruzó la línea de meta en la décima posición en el Gran Premio de la semana pasada en Mónaco pero perdió cinco puestos por una sanción, respondió que está "muy contento" con su rendimiento.

"El nivel al que estoy pilotando, sacando el máximo partido al coche prácticamente cada fin de semana, es importante para mantener esa trayectoria y seguir impulsando al equipo. Ese es mi principal objetivo", opinó.

Pérez, que regresó este curso a la Fórmula Uno con la escudería debutante Cadillac tras un año de ausencia después de su salida de Red Bull, confesó que volvió a la competición porque tenía "cosas pendientes por hacer".

"Quiero irme en mis términos y mostrarme a mí mismo que puedo irme como uno de los mejores pilotos, esa es mi motivación, una batalla en lo personal conmigo mismo", indicó el mexicano, antes de concluir: "Ahora todo el mundo se da cuenta del gran piloto que soy por cómo puedo llevar a Cadillac a ese nivel".

Colapinto se siente más seguro

Mientras tanto, el piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) aseguró este jueves que se siente "más conectado con el coche" para encarar el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, séptima prueba del mundial de Fórmula Uno, que arrancará este viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos.

"En general me siento más cómodo en el coche, siento que vamos en la dirección correcta. Encontramos algunos ajustes que me pusieron en mejor posición, así que me siento más conectado con el coche", explicó el piloto argentino, de 23 años, en la rueda de prensa previa.

Colapinto, que se quedó sin puntuar el pasado fin de semana en el Gran Premio de Mónaco tras terminar en la decimocuarta posición, admitió que la última carrera fue "difícil" para él.

"Tuvimos oportunidades, pero no pudimos aprovecharlas. Como equipo es importante entender qué podríamos haber hecho mejor. Ahora ha empezado la temporada europea, las carreras se celebrarán con mucha regularidad y volvemos a Barcelona. Estamos trabajando duro para volver más fuertes", añadió el piloto argentino en declaraciones difundidas por Alpine.