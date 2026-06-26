Un posible pacto entre España y Uruguay en la jornada 3 del Mundial: "No darle la mano, pero tampoco ir al 100%"

En ESTADIO Deportivo hemos debatido sobre el cierre del Grupo H en la Copa del Mundo, donde un empate puede a las selecciones de Luis de la Fuente y Marcelo Bielsa para pasar a los dieciseisavos, como primera y segunda respectivamente

España y Uruguay llegan a la última jornada del Grupo H con un partido cargado de lecturas. La Roja es líder con cuatro puntos y un empate le dejaría muy cerca de cerrar la primera plaza, salvo una goleada de Cabo Verde ante Arabia Saudí.

Por ello, en ESTADIO Deportivo hemos debatido sobre si a España le conviene ir con todo ante Uruguay o, por el contrario, debería de gestionar esfuerzos pensando ya en los dieciseisavos del Mundial 2026.

España - Uruguay, un partido que decide el Grupo H del Mundial

El España - Uruguay no es un partido cualquiera dentro del Grupo H. La selección de Luis de la Fuente llega tras empatar ante Cabo Verde y golear a Arabia Saudí, mientras que el equipo de Marcelo Bielsa ha firmado dos empates ante estos mismos rivales.

Ese contexto abre una situación delicada. España depende de sí misma para terminar primera de grupo, pero el empate también puede tener valor. Uruguay, por su parte, necesita sumar para aumentar sus opciones de avanzar, ya sea como segunda o como una de las mejores terceras.

El Mundial más largo de la historia puede condicionar a España

Pablo Rivas defendió una lectura más conservadora sobre el partido. No desde la idea de entregar el empate, sino desde la necesidad de medir esfuerzos en un Mundial largo y con varios futbolistas importantes llegando entre dudas físicas.

“Yo creo que el empate nos vale”, señaló, teniendo en cuenta que España sería primera de grupo siempre que Cabo Verde no goleara a Arabia Saudí “por lo menos por cinco goles a cero”.

Su postura no pasa por regalar nada a Uruguay, sino por evitar un desgaste innecesario. “Yo iría, incluso no voy a decir un equipo B, pero varias rotaciones, darles descanso a jugadores”, explicó, poniendo el foco en una fase de grupos que ya ha exigido mucho a algunos titulares.

El debate se vuelve aún más sensible con nombres como Lamine Yamal o Nico Williams. Jugadores diferenciales, sí, pero también futbolistas cuya carga física puede condicionar el futuro de España en el torneo.

La ambición de España condiciona el partido

Por su parte, José Luis Penella defendió una postura totalmente distinta. Para él, España no debe calcular ni rebajar el nivel ante la primera selección fuerte que tiene enfrente en el Mundial.

“Yo creo que habría que ir con todo a por Uruguay”, afirmó. Su argumento parte de una convicción: “España tiene mucho mejor selección que Uruguay” y debe demostrarlo sobre el césped, especialmente después de las dudas que dejó el empate inicial ante Cabo Verde.

Desde esa lectura, empatar contra Uruguay no sería un desastre clasificatorio, pero sí una señal peligrosa. “Sacar dos empates en este grupo no es un fracaso, pero sí decepcionante para lo que se esperaba de esta selección”, sentenció.

El periodista fue incluso más allá y dejó una frase de mucho peso: “No me parece una locura que España golease a Uruguay en la última jornada”. Para él, La Roja debe imponer su superioridad y cerrar el grupo con autoridad.

Lamine Yamal, el nombre que divide el plan de De la Fuente

El gran punto de choque llegó con Lamine Yamal. Pablo planteó una pregunta directa: “¿Y si España sale con todo, Lamine Yamal de inicio y en el minuto 50 se lesiona, qué hacemos?”.

La duda resume una preocupación real. España necesita levantar sus sensaciones, pero también debe proteger a sus jugadores más desequilibrantes. Forzar demasiado pronto a una estrella puede tener consecuencias en una fase eliminatoria que cuenta con una ronda más que en otras ediciones.

José Luis respondió desde la confianza. “Habrá que empezar a darle rodaje a los futbolistas. Habrá que empezar a confiar en las estrellas”, defendió, antes de añadir que considera que Lamine está “al 100%” y no tiene por qué sufrir físicamente.

El debate de ESTADIO Deportivo sobre el España - Uruguay

El debate deja dos posiciones reconocibles. Una pide prudencia, rotaciones y gestión física. La otra exige ir con todo, ganar y evitar que España entre en los dieciseisavos sumergida en un mar de dudas.

El balón decidirá qué lectura pesa más. España puede quedar primera de grupo desde la autoridad o hacerlo desde la calculadora. Pero ante Uruguay, la pregunta ya está sobre la mesa: ¿conviene protegerse o demostrar que esta selección está preparada para tumbar a cualquier rival?