Oyarzabal descarta la rotación ante Uruguay: “Estoy bien y quiero jugar todos los minutos”

El delantero de la Real Sociedad asegura que tiene molestias leves pero se ve disponible para Luis de la Fuente en la última jornada de la fase de grupos

Mikel Oyarzabal ha comparecido en la previa del partido entre España y Uruguay del Mundial 2026 con un mensaje claro sobre su estado físico y su rol dentro de la selección. El delantero de la Real Sociedad, que viene de ser decisivo ante Arabia Saudí con dos goles y una asistencia, ha confirmado que arrastra “molestias”, aunque ha asegurado que se encuentra en condiciones de jugar y que su intención es disputar todos los minutos posibles.

El atacante ha querido transmitir tranquilidad respecto a su situación física en un momento clave de la fase de grupos, en el que España se juega la primera posición. Aunque ha dejado la decisión en manos de Luis de la Fuente, su mensaje ha sido muy claro: quiere seguir en el once y mantener su protagonismo en el torneo.

Oyarzabal explica sus molestias físicas durante el Mundial 2026

El delantero ha reconocido que, como es habitual en una competición de alta exigencia como un Mundial, todos los jugadores conviven con pequeñas molestias o sobrecargas. En su caso, ha explicado que no se trata de nada grave, sino de gestos propios del desgaste acumulado por la intensidad de los partidos y los pocos días de recuperación entre encuentros.

Oyarzabal ha querido restar importancia a estas sensaciones físicas y ha insistido en que se encuentra en un buen estado general. Su discurso ha ido en la línea de normalizar estas situaciones dentro del vestuario, donde todos los internacionales gestionan diferentes niveles de fatiga en función de los minutos disputados.

Oyarzabal pide jugar ante Uruguay y deja la decisión a Luis de la Fuente

Una de las principales incógnitas de la previa era si el seleccionador español, Luis de la Fuente, podría dar descanso a algunos titulares de cara al duelo ante Uruguay. Sin embargo, Oyarzabal ha querido dejar clara su postura desde el principio: él se siente preparado para jugar y su objetivo es estar disponible el máximo tiempo posible.

El atacante ha insistido en su ambición personal dentro del grupo, aunque ha asumido que la última palabra siempre corresponde al cuerpo técnico, que deberá valorar la carga de minutos y el contexto del partido dentro del grupo del Mundial 2026.

Uruguay, un rival exigente para cerrar la fase de grupos del Mundial 2026

Oyarzabal también ha analizado el perfil de Uruguay antes del enfrentamiento, destacando su identidad competitiva y su capacidad para elevar el nivel en partidos decisivos. El delantero ha hablado de este equipo como un rival que compite con intensidad, duelos físicos y mucha agresividad en todas las líneas.

El contexto del partido añade tensión, ya que Uruguay llega a la última jornada con necesidad de sumar para asegurar su clasificación a la siguiente fase. Esto, según Oyarzabal, convierte el encuentro en un escenario en el que los detalles y la concentración serán determinantes.

Oyarzabal evita la presión mediática y se centra en el rendimiento colectivo

En el plano individual, el atacante ha sido preguntado por su papel en el Mundial y por las comparaciones con otros delanteros del torneo. Sin embargo, ha vuelto a mostrar cero interés con respecto a la presión mediática y el ruido externo.

Oyarzabal ha insistido en que no dedica tiempo a las opiniones que se generan fuera del vestuario y que su principal referencia son sus compañeros y el cuerpo técnico. Para él, el rendimiento se evalúa dentro del grupo y no en el debate público.

Oyarzabal refuerza su papel en la selección española como delantero de referencia

El delantero de la Real Sociedad también ha querido explicar su forma de entender el juego dentro del sistema de España. Ha dejado claro que su papel no se limita a marcar goles, sino a interpretar los espacios, participar en la construcción del juego y generar ventajas para sus compañeros.

Oyarzabal ha insistido en que un delantero moderno debe influir en el partido incluso sin tocar constantemente el balón, algo que considera clave en su estilo de juego y en su adaptación a la selección.