Thomas Tuchel advierte sobre España

El seleccionador de Inglaterra señala a España como una de las grandes favoritas al título en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

Thomas Tuchel ha puesto a la selección española ecomo una de sus favoritas y difícil de ganar contra ella. El seleccionador de Inglaterra considera que cualquier equipo que aspire a levantar el título en 2026 tendrá que ser capaz de superar a España, a la que ve como una de las selecciones más sólidas y consistentes del fútbol internacional en la actualidad.

En ese contexto, Inglaterra parte también como una de las grandes candidatas al título después del gran partido que hizo contra Croacia, junto a España, Francia o Argentina.

España, una referencia obligada para los aspirantes al Mundial 2026

Tuchel no ha dudado en colocar a la selección dirigida por Luis de la Fuente como uno de los principales obstáculos hacia el título mundial. El técnico inglés subraya que el nivel competitivo del torneo obliga a enfrentarse a rivales de primer nivel si se quiere llegar hasta el final.

En este sentido, el entrenador ha remarcado que el camino hacia el campeonato no permite atajos y que selecciones como España representan un estándar de exigencia que marca la diferencia en los grandes torneos internacionales.

Un Mundial sin margen de error para Inglaterra y las grandes selecciones

Tuchel también quiso contextualizar el momento de su análisis, reconociendo que no ha podido seguir todos los encuentros del Mundial con detalle debido a la carga de trabajo y los horarios de los partidos.

En ese sentido, el técnico alemán volvió a insistir en la dificultad de seguir el ritmo del torneo en plena competición internacional.

España, entre las principales candidatas al título mundial

El reconocimiento de Tuchel refuerza la percepción de España como una de las selecciones más fuertes del momento. Su estilo de juego, la continuidad del bloque y la irrupción de nuevos futbolistas han consolidado a la Roja como una referencia en el fútbol internacional.

El Mundial 2026 se presenta como una oportunidad para confirmar ese estatus ante rivales de máximo nivel como Inglaterra, Francia o Argentina.

Un Mundial sin margen de error para las grandes favoritas

Inglaterra, Francia, Argentina y la propia España parten como algunas de las principales candidatas en un torneo que no permitirá errores en las fases eliminatorias. Tuchel considera que la clave estará en la capacidad de competir contra las selecciones más completas del mundo en los momentos decisivos.

Rice destaca a Messi en plena cuenta atrás del torneo

En la misma rueda de prensa, el centrocampista inglés Declan Rice también quiso dejar su propio mensaje sobre el Mundial y aprovechó para elogiar a Lionel Messi tras su último gran partido.

Rice añadió que, tanto como aficionado como profesional, considera un privilegio poder ver al astro argentino en acción en una cita mundialista.