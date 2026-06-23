Deschamps estalla en la rueda de prensa y defiende a Dembélé

Francia se llevó una victoria cómoda por 3-0 ante Irak en el Mundial, en un partido donde Ousmane Dembélé volvió a ser protagonista y Didier Deschamps tuvo que salir en su defensa ante las críticas

Didier Deschamps volvió a hablar del equilibrio de su equipo después de la victoria clara de Francia por 3-0 ante Irak en el Mundial. Aunque el marcador fue contundente, gran parte de las preguntas en la rueda de prensa giraron en torno a Ousmane Dembélé, cuyo papel sigue siendo motivo de debate a pesar de que está teniendo cada vez más protagonismo en el torneo.

El seleccionador francés se mostró especialmente firme cuando le preguntaron por el impacto del extremo del PSG. No solo defendió su importancia dentro del equipo, sino que también dejó ver que está algo cansado de que se ponga en duda su rendimiento. Para el seleccionador, Dembélé es una pieza clave en el ataque de Francia.

Deschamps estalla en la rueda de prensa tras Francia - Irak

La rueda de prensa posterior al encuentro tuvo un momento de tensión cuando un periodista cuestionó si la actuación destacada de Dembélé podía cambiar la percepción sobre su importancia en el torneo. La pregunta, formulada en tono analítico, fue interpretada por Deschamps como una insistencia innecesaria sobre un tema ya resuelto dentro del cuerpo técnico.

El seleccionador respondió con ironía y un gesto de incomodidad contenido, dejando una de las frases más comentadas del día, dejando claro que se centrara en otra cosa.

Dembélé, que fue uno de los futbolistas más desequilibrantes del encuentro con participación directa en varias acciones ofensivas, volvió a demostrar su capacidad para romper líneas desde el uno contra uno, algo que Francia considera clave ante defensas cerradas como la de Irak.

Dembélé responde en el campo y Deschamps lo respalda

Ousmane Dembélé dejó ayer uno de sus partidos más completos del torneo hasta el momento. El atacante no solo generó peligro constante en el uno contra uno, sino que también participó en la circulación ofensiva y en la creación de superioridades por dentro, adaptándose a las exigencias tácticas del sistema francés.

Su impacto en el partido se notó, ya que estuvo marcado por goles, asistencias y una jugada anterior que descolocó por completo a la defensa rival. Este tipo de actuaciones refuerzan la idea de Deschamps de que el jugador necesita continuidad, confianza y un sistema claro para poder rendir al máximo.

Deschamps dejó claro que no hay ningún problema con el jugador y que solo necesitaba adaptarse al nuevo juego.

Mbappé iguala a Klose y sigue acercándose a la historia del Mundial

El otro gran protagonista de la noche fue Kylian Mbappé, que volvió a demostrar su magia con un doblete que dió el triunfo de Francia. Su capacidad para aparecer en los momentos clave reafirma su rol como líder ofensivo del equipo y principal referencia en escenarios de máxima exigencia.

Con estos dos nuevos goles, el delantero alcanzó la cifra de 16 tantos en Copas del Mundo, igualando el registro histórico de Miroslav Klose. Este hito vuelve a situarlo en el centro del debate sobre los grandes goleadores de la historia del torneo, consolidando su proyección como una de las figuras dominantes de su generación.

Deschamps, preguntado por las comparaciones históricas, optó por evitar alimentar la presión sobre su capitán.

Francia suma confianza en el Mundial con goleada y liderazgo ofensivo

La victoria permite a Francia reforzar su posición como una de las selecciones más sólidas del torneo. El equipo mostró un equilibrio entre solidez defensiva, control del centro del campo y fuerza en el ataque, con especial protagonismo de sus dos grandes estrellas ofensivas.

El crecimiento de Dembélé dentro del sistema, la contundencia de Mbappé y la respuesta colectiva del grupo consolidan la sensación de un equipo en progresión. Deschamps, mientras tanto, mantiene un control absoluto del discurso interno y externo, protegiendo a sus jugadores de la presión mediática y reforzando la cohesión del vestuario en un momento clave del campeonato.