Desde México vinculan al polivalente Israel Reyes, un central, carrilero y pivote mundialista

Con una oferta de la Roma que finalmente no se concretó, especulan con que las buenas relaciones con el América tras el trato por Álvaro Fidalgo podrían favorecer otro entendimiento este verano con los verdiblancos

El Real Betis sería uno de los tres clubes europeos interesados en Israel Reyes, polivalente zaguero mexicano que está disputando el Mundial 2026 a las órdenes de Javier Aguirre. Incluso, el de Autlán de Navarro fue titular en el estreno ante Sudáfrica como lateral derecho, saltando desde el banquillo contra Corea del Sur para ejercer de extremo por ese mismo carril, si bien comenzó su carrera en el Atlas como central, ampliando su catálogo en el Puebla a los costados y el doble pivote. Con el América, dueño de su pase hasta el 31 de diciembre de 2028, ha llegado a ejercer hasta de lateral zurdo, confirmando su versatilidad.

En tierras norteamericanas dan por hecho que este futbolista de 26 años y 1,81 no volverá a la Liga MX tras el magno torneo internacional, aunque ésas son palabras mayores. Hace un mes, de hecho, se daba por cerrada su marcha a la Roma, añadiendo que se habría despedido de sus compañeros, aunque el presidente deportivo de la entidad azulcrema, Santiago Baños, lo desmentía: "La verdad es que no sé de dónde sacan eso. En este club no ha habido una sola propuesta por Israel Reyes, ni del medio local ni del extranjero, ni por parte de su representante, de ningún país del mundo ni de México".

Diálogo fluido y abierto entre Coapa y La Cartuja

Las últimas noticias que llegan desde el país azteca aluden a las buenas relaciones entre Real Betis y Club América para favorecer la llegada del jalisciense a La Cartuja. No hace ni un semestre, entre Coapa y la capital andaluza hubo mucha sintonía para el traspaso de Álvaro Fidalgo, estrella de las 'Águilas', que no tenía intención de renovar su contrato tras cinco años allí y pidió volver a España, facilitándose entonces su llegada a la entidad verdiblanca por unos dos millones de euros. El valor de mercado de Israel Reyes, según la web especializada 'Transfermakt', es de 6,5 millones, lo que puede ser una orientación para su precio final.

No es una prioridad, pero se pretende reforzar todas las posiciones que ocupa Reyes

Ahora mismo, como ya se ha explicado por activa y por pasiva, la prioridad en Heliópolis es acelerar la 'operación salida' para tratar de cubrir lo máximo de los casi 30 millones de euros en plusvalías que harían falta antes del 30 de junio para cuadrar las cuentas, a lo que ayudarían los tratos por Nelson Deossa, Sergi Altimira y Nobel Mendy, así como los réditos que dejan operaciones anteriores como las de Assane Diao y Jesús Rodríguez a un Como 1907 que también se ha clasificado para la Champions League.

Después, la mayoría de la inversión (en torno a los 15 millones de euros) se la llevará un delantero nivel, considerándose urgente también cubrir el lateral zurdo y, dependiendo del resto de movimientos del verano, también el eje de la zaga, el centro del campo y un lateral derecho de cuya ecuación saldrá Aitor Ruibal para actuar preferentemente como extremo o punta. Con Israel Reyes, que puede desempeñarse en varias de estas últimas demarcaciones citadas, se podrían matar varios pájaros de un tiro.