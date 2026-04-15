Aitor Ruibal dejará de ser una alternativa al lateral derecho en la temporada 26/27

En La Cartuja se replantean el futuro de Ortiz e incluyen en la planificación no sólo la remodelación (puede que total) del costado siniestro de la zaga, sino la incorporación de un efectivo en el diestro para acompañar a Bellerín

El de Sallent celebra su tanto al Panathinaikos junto a un Ez Abde con el que competirá ya por lo general por un puesto.IMAGO

Con el condicionante, sobre todo económico, de si termina clasificándose para la Champions League (vía bonus por ser quinto o vía título de la Europa League), el Real Betis ha definido ya las líneas maestras de la planificación de la temporada 26/27, con varias decisiones en firme. Una de ellas afecta indirectamente a Aitor Ruibal. O directamente, según se mire. Y es que la comisión deportiva y el entrenador han consensuado que el de Sallent deje de ser una alternativa al lateral derecho y sea, salvo urgencia, extremo o delantero.

Por varias razones, empezando por su buen nivel cada vez que ocupó sus demarcaciones originales. Lleva cinco goles y cuatro asistencias, duplicando y hasta triplicando sus registros goleadores con Manuel Pellegrini a los mandos, cuando se consumó su transformación en carrilero, auspiciada por Javier Aguirre en el CD Leganés. De ese repóquer de dianas, sólo una (contra el Villarreal CF) la materializó como zaguero. Además, concurren otros factores igualmente determinantes con uno de los capitanes en La Cartuja.

Ruibal a la banda: posible venta de Abde y búsqueda de un nivel más parejo

El discreto rendimiento ofrecido por Rodrigo Riquelme, al que solamente se le recuerda un gran partido (en Zagreb), ha provocado que el salto entre el titular en esa demarcación, un Ez Abde por el que podrían llegar ofertas fuera de mercado, y el teórico suplente sea enorme. Con Aitor Ruibal ahí, aparte de calcar la dinámica de diestro 'acostado' en la izquierda que percute a pie cambiado, se ha mantenido un listón alto, al tiempo que llegaron dos tantos y una asistencia, encima. El futuro del madrileño está en el aire por cierto. En la derecha, el catalán ha amortiguado también la 'caída' respecto a Antony Matheus dos Santos y Pablo García.

Pendientes de Morante con el recuerdo de Assane Diao y, sobre todo, Jesús Rodríguez

Aunque el emergente José Antonio Morante prefiere desenvolverse por la banda derecha al ser zurdo y permitirle esto trazar diagonales hacia la portería contraria, el cigarrero ha mostrado muy buenas maneras por la izquierda, por ejemplo cuando Pablo García bajó al filial. Son ya 12 goles y cinco asistencias en 39 encuentros oficiales con el Betis Deportivo, el juvenil A y una fugaz aparición con los mayores. Se le tendrá en cuenta para una posible promoción, con las de Assane Diao y, sobre todo, Jesús Rodríguez en el recuerdo, pues ambos aportaron la competitividad y el nivel parejo que se busca ahora con la reubicación de Aitor Ruibal.

Se rastrea el mercado de laterales derechos, como el de zurdos, en busca de un titular

El Real Betis ha decidido renovar todos los puestos de su defensa: el eje (por la previsible venta de Natan de Souza), el lateral izquierdo (Ricardo Rodríguez acaba contrato y no va a renovar, aparte de que Junior Firpo, entre lesiones y lo que no son lesiones, no ha respondido a las expectativas) y el lateral derecho. A pesar del 'overbooking' en esta última demarcación, habrá retoques: una salida, la reubicación de Aitor Ruibal como extremo o delantero, más una contratación.

Después, los avatares del mercado dictarán sentencia. Las prioridades a la hora de invertir, la resistencia de algunas bajas obligadas y/o las reticencias con las opciones principales pueden provocar rectificaciones en la hoja de ruta, aunque la encomienda es buscar un carrilero diestro titular, de un nivel contrastado y que permita elevar el listón ahí. Sin experimentos ni apuestas, aunque siempre con la consigna de que mejor alguien revalorizable que no uno en la recta final de su carrera.

Bellerín supera la prueba y, en principio, Ortiz saldrá cedido

Las prestaciones de Héctor Bellerín esta temporada ha sido satisfactorias. Supera el badalonés los 1.400 minutos y, aunque las lesiones tampoco le han terminado de respetar, cada vez que estuvo sano ha marcado diferencias. Con dos años más de contrato, la idea de los responsables verdiblancos es que siga en la plantilla, aunque con una competencia mayor que la que le supone Ángel Ortiz. Al de Almendralejo, que también ha rendido bien y que renovó a finales de la pasada primavera hasta 2029, se le buscará destino, preferiblemente como cedido, sin descartar otras opciones que permitan monetizar este movimiento.