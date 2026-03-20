Cucho Hernández celebra el exitoso invento de Pellegrini: "Si no es por Aitor Ruibal, se queda en un 'Uy'"

El técnico del Real Betis apostó por juntar arriba al delantero colombiano, autor de un tanto, y al polivalente futbolista catalán, que metió otro y dio una asistencia en el 4-0 al Panathinaikos que le ha dado a los verdiblancos el pase a los cuartos de final de la UEFA Europa League

El 'Cucho' Hernández mandó un zapatazo al larguero que Aitor Ruibal convirtió en el primer gol del Real Betis ante el Panathinaikos y luego el catalán dio al colombiano la asistencia del tercer tanto, después de que Sofyan Amrabat culminase la remontada y antes de que Antony dos Santos rubricase el definitivo 4-0 que dio a los verdiblancos el pase a los cuartos de final de la UEFA Europa League. El recurso de Manuel Pellegrini de sacar dos delanteros no pudo salir mejor y el de Pereira lo celebró ante la cámara de Juan José Ponce para ESTADIO Deportivo justo después de vivir una noche histórica en el Estadio de La Cartuja.

El Cucho celebra una noche histórica para el Betis

"Sí, por supuesto que ha sido una noche para la historia. La verdad que es muy importante ver que salen las cosas y le damos una alegría a la afición. La verdad que estos dos o tres últimos partidos no lo habíamos hecho muy bien. Pudimos conseguir más, pero por detalles, la verdad, se nos escaparon. La verdad es que hoy ha salido todo muy bien. Hemos salido desde el túnel de vestuarios con sangre en los ojos, sabiendo que era todo o nada". "Creo que mientras, sigamos por ese camino, las cosas van a terminar mucho mejor", ha añadido.

El vestuario verdiblanco se quita la espina de las críticas tras los cinco partidos sin ganar

"Por supuesto que estábamos con esa rabia, han sido semanas muy tensas. Es lógica la situación, la afición no estaba contentos con los resultados, pero creo que esta noche nos sirve para tomar un impulso, para para saber que somos muy buenos, que cuando queremos todos y cuando tiramos todos en el mismo camino, podemos dar noches como ésta. Así que ahora, a seguir. Contentos, pero ya pensando en lo que viene.

La decisión de Pellegrini de juntar al Cucho Hernández y a Aitor Ruibal en la delantera

"El míster ha tenido ese detalle en el día de hoy y creo que ha salido bien. Creo que era importante saber y hacérselo saber al Panathinaikos que íbamos a salir atacar y así ha sido desde el minuto uno. Creo nos hemos entendido muy bien los dos. Pudimos ver que en el tiro que yo hago, si no llega a ser porque Aitor está ahí se queda en el 'Uy'. Con ese cambio táctico hemos logrado que hubiese siempre gente dentro podamos recibir dentro y, bueno, ha salido bien en este sentido y estamos muy contentos por ello".

El Cucho marca su primer gol tras la lesión y ya suma 11 dianas este curso

"Muy contento por marcar. La verdad es que da una tranquilidad grande. Es cierto que siento que, en lo personal, venía haciendo buenos partidos. Venía demostrando muchas cosas, con mucho trabajo diario; pero bueno, soy uno de los delanteros del equipo y tengo que marcar goles. Esto compensa. Ayuda para llegar a casa y estar más tranquilo; pero está bien, me siento bien".

¿Puede el Betis soñar con ganar la Europa League?

El Betis está a cuatro partidos de otra final europea: los dos de cuartos de final, ante el SC Braga, y los dos de una semifinal que sería contra RC Celta de Vigo o SC Friburgo. "Bueno, sí, estamos cerca. Esa ilusión, la verdad, la tenemos por dentro; pero se la dejamos a la afición. Que la afición sueñe, que se vaya a casa soñando y sepa que podemos hacerlo; pero nosotros, sinceramente, estamos pensando en el domingo. Y ya vendrán los cuartos de final", ha concluído el Cucho, señalando al duelo en San Mamés ante el Athletic Club, antes del parón de selecciones.