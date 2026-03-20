El Betis de Pellegrini también hace historia en la UEFA Europa League: seis años destrozando tejados

A la tercera fue la vencida para Manuel Pellegrini, de tres intentos llegó a disponer Lorenzo Serra Ferrer y para olvidar fue la experiencia intermedia con Gaby Calderón: el Real Betis por fin jugará unos cuartos de final de la UEFA Europa League

Auténtico devorador de récords, además le gusta reivindicarse en los momentos en los que surge alguna crítica. Tras cinco partidos seguidos sin ganar, el Real Betis de Manuel Pellegrini ha vuelto a hacer historia. Líder en partidos o victorias en LaLiga EA Sports, ganador de la Copa del Rey de 2022 o artífice de la primera final en competición continental, el chileno también ha firmado este jueves el mejor desepeño de la entidad en la UEFA Europa League.

Tras sucumbir en sus dos intentos anteriores, Pellegrini ha metido al Betis entre los ocho mejores equipos del torneo tras remontar el 1-0 de la ida ante el Panathinaikos FC con el 4-0 registrado en la vuelta disputada en La Cartuja, con goles de Aitor Ruibal, Sofyan Amrabat, Cucho Hernández y Antony dos Santos. Una noche inolvidable. Otra más para la colección.

A la séptima fue la vencida para el Betis: nuevo techo histórico en la UEFA Europa League

Al séptimo intento lo consiguió el Betis, a la tercera fue la vencida para Pellegrini, quien perdió en la 2021/2022 contra el Eintracht Frankfurt alemán (1-2 y 1-1) y volvió a caer en octavos de final en la 2022/2023, contra el Manchester United inglés (4-1 y 0-1). Peor aún le fue en la 2023/2024, cuando cayó en octavos de la Conference League, tras haber llegado como tercero de grupo en UEL y siendo eliminado por el Dinamo de Zagreb croata (1-1 y 1-0).

Con Lorenzo Serra Ferrer, el Betis llegó tres veces a los octavos de la extinta Copa de la UEFA y fue eliminado por el Girondins de Burdeos francés (2-0 y 2-1), en la 94/95; por el Bolonia FC italiano (4-1 y 1-0), en la 97/98; y por el Steaua de Bucarest rumano (0-0 y 0-3), en la 05/06, curso en el que había llegado tras quedar tercero de grupo en la Champions. Ya como formato Europa League, volvió a jugar unos octavos en la 14/15, en el dramático EuroDerbi (3-4 en los penaltis tras sendos 0-2) con Gaby Calderón en el banquillo.

En sus dos primeras aventuras en la entonces llamada Copa de la UEFA, el Real Betis cayó en primera ronda (1/32), en la 82/83 contra el Benfica SL portugués (2-1; 1-2) y en la 84/82 frente al Universitatea Craiova rumano (5-3 en los penaltis tras sendos 1-0). En dieciseisavos de final se despidió en la 2001/2002 con Víctor Fernández y también en la 2018/2019 con Quique Setién, frente a los equipos galos del Auxerre FC (1-0 y 2-0) y del Stade Rennes (3-3 y 1-3), respectivamente.

El camino del Betis hasta los cuartos de final de la Europa League 2026

El Real Betis ha conseguido eliminar al Panathinaikos FC griego en la ronda de octavos de final de la UEFA Europa League. Hasta ahí había accedido con una clasificación directa, tras concluir en cuarta posición la Fase Liga con 17 puntos de 24 posibles. Cinco victorias, dos empates y una derrota, a los que se suman el doble duelo con los atenienses: 1-0 en Atenas y 4-0 en Sevilla. En total, con 17 goles a favor y 8 en contra en 10 encuentros.

La edición la arrancó con tablas en casa ante el Nottingham Forest (2-2); luego afrontó dos salidas, con triunfo contra el PFC Ludogorets (0-2) y empate ante el KRC Genk (0-0); enlazó tres triunfos consecutivos, frente a Olympique de Lyon (2-0) y FC Utrecht (2-1) en La Cartuja y Dinamo Zagreb (1-3), a domicilio; y acabó ganando al Feyenoord de Rotterdam (2-1) tras caer con el PAOK de Salónica (2-0). Los dos únicos partidos que ha perdido han sido en Grecia, aunque se ha desquitado a lo grande.