Puntos uno por uno del Real Betis frente al Villarreal CF: Maestría bajo la batuta de Aitor Ruibal y Fornals

Aitor Ruibal y Pablo Fornals fueron los encargados de darle la victoria a un Real Betis pletórico y que no se pone límites en LaLiga; así lo vivimos y contamos en directo

El Real Betis ha vuelto a conseguir una gran machada. Frente a uno de los equipos punteros de LaLiga, los de Pellegrini han conseguido vencer por dos goles a cero, dando un ejemplo total de resiliencia y de saber atacar en el encuentro. Tras una primera parte igualada, donde ambos tuvieron la oportunidad de poder haberse llevado el gato al agua, tuvieron que llegar los segundos cuarenta y cinco minutos para que la efectividad diese su lugar. Y aquí apareció el de siempre, Aitor Ruibal, que aprovechó un gran pase de Antony para poner el primero. Unos minutos de dominio verdiblanco acabaron provocando que Pablo Fornals pusiese, desde fuera del área, el marcador definitivo en el electrónico.

Las notas verdiblancas frente al Villarreal CF

Álvaro Valles: 7

El portero de la Rinconada ha vuelto a demostrar que es el ideal para la competición doméstica. En la primera mitad, tuvo que intervenir a disparo de Mikautadze para salvar a su equipo. Una vez más, fiable.

Ruibal: 8'5

¿Qué hace mal Aitor? Es casi imposible de hacer un decálogo de errores para un jugador que hace todo en el Real Betis. Defiende con garantías, ataca como el mejor, lee el espacio como si de un genio se tratase... Supo aprovechar la asistencia de Antony para dar la victoria al conjunto bético.

Natan: 7

El brasileño volvió a realizar un señor partido ante uno de los peores rivales en LaLiga para poder lucirse. En la segunda parte, intervino en varias ocasiones que pudieron haber puesto por delante a los de Marcelino García Toral.

Bartra: 7

El catalán vuelve a demostrar la calidad que atesora, y así lo hizo con una intervención magistral en la primera mitad que levantó a muchos en el Estadio de la Cartuja. Infranqueable.

Valentín Gómez: 6'5

El lateral argentino no ha disputado su mejor partido con el Betis, también que tuviese que bailar con la más fea, como era Buchanan, hacía escaso favor. Sin embargo, fue de menos a más e incluso llegaba a asomarse en ciertas acciones defensivas.

Altimira: 7

Gran partido del centrocampista catalán, que llevó las riendas del sostén del equipo, en un partido donde más se necesitaba eso. Hay una cosa clara y es que, como dice Pellegrini, es casi capital en el Betis.

Marc Roca: 7

Otro que está volviendo a recuperar ese gran nivel que atesoraba, estando presente en casi todas las facetas del equipo de Manuel Pellegrini. De hecho, varios fueron los disparos que intentó para vencer a Junior, aunque con poco éxito.

Lo Celso: 8

Buen partido del argentino, que está sabiendo coger el rol que el beticismo le estaba pidiendo. La brújula del Real Betis en ataque, casi todas las jugadas pasan por sus botas y con grandes visiones de juego que permiten alterar un guion. Ovacionado al salir del campo.

Antony: 6

La asistencia ha hecho sumar algo a un partido donde el brasileño volvió a no relucir. El extremo se encuentra negado, y son pocas las jugadas que consigue resolver con éxito. Mucho más hay que pedirle.

Fornals: 7'5

No tan brillante como otros días, pero resolutivo como siempre. El de Castellón tuvo como oportunidad una posición algo alterada, pero que le sirvió para poder revolucionar el ataque bético y volver a rematar el partido. Otra ovación en su salida.

Chimy: 6

Intenso como siempre pero con la falta de calidad habitual. El argentino no desaprovechó la oportunidad, y volvió a dejar un gran ejercicio de lucha y constancia. Sin embargo, no le salieron las cosas.

Pellegrini: 7

El chileno sabía que estos partidos se tienen que ganar desde el aspecto mental, y eso lo supo inculcar en un equipo que salió enchufado a pesar de las notables bajas.

Pablo García: 5

Poco fue capaz de generar el canterano del Parque Alcosa, que salió por un revolucionado Chimy.

Rodrigo Riquelme: SC

Ángel Ortiz: SC