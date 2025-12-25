El mensaje de Aitor Ruibal a la afición del Betis: "Todavía no había podido ponerle palabras"

El polivalente futbolista catalán ha tenido un final de año de lo más festivo: récord histórico con el EuroBetis, doblete en el último partido oficial de 2025 y las décimas Navidades que pasa como verdiblanco

La recta final de este 2025 ha sido muy especial para Aitor Ruibal, uno de los capitanes y sempiterno comodín del Real Betis. Primero, en el encuentro del pasado día 11 ante el Dinamo de Zagreb en la UEFA Europa League, disputó su partido número 42 en competiciones europeas y batió el récord de Joaquín Sánchez; luego, despidió el año con un portentoso doblete en el triunfo por 4-0 ante el Getafe en el duelo de LaLiga EA Sports disputado el pasado domingo día 21; escasos minutos antes de su décimo aniversario de su fichaje por la entidad verdiblanca. De todo ello ha hablado el '24' en un mensaje compartido en sus redes sociales y dirigido a esa afición que nunca les abandona.

"Feliz Navidad a todos. Espero que estéis pasando unos días muy bonitos rodeados de vuestros seres queridos y disfrutando de familia, amigos y la gente que queréis. Y, especialmente, un mensaje de mucho ánimo y fuerza para aquellos que estén pasando por un momento complicado durante estas fechas y sientan que no tienen motivos para celebrar", ha arrancado Aitor Ruibal el sentido mensaje que ha compartido a través de su cuenta de Instagram.

"Hace unos días nos despedimos de este año en La Cartuja. Fue un día muy especial para mí, en lo profesional y en lo personal, y que todavía no había podido poner con palabras. Además, por si fuera poco, cumplí 10 años desde que llegué a mi Real Betis. 10 años de pura pasión y amor por este escudo y sus colores. Ahora es tiempo de recargar pilas para, en unos días, volver al trabajo y poder comenzar el 2026 de la mejor forma posible. Gracias a todos los béticos y béticas. Os deseo lo mejor. En nada estamos de vuelta", ha rematado el 'todocampista' del conjunto heliopolitano.

Así anunciaba el Betis el fichaje de Aitor Ruibal un 22 de diciembre de 2015

Y es que Aitor Ruibal no podía ni imaginar hasta qué punto iba a calar el Betis en su vida, cuando el destino le regaló su primer contrato con la entidad de las trece barras justo a las puertas de las Navidades de 2015. El 22 de diciembre de hace justo una década, el catalán posaba en las instalaciones del club como nuevo delantero para el Betis Deportivo de Juan Merino; aunque sería con José Juan Romero con el técnico que más brilló.

Ruibal fue creciendo hasta ganarse la oportunidad de debutar en Primera división de la mano de Quique Setién en un duelo liguero ante el Atlético de Madrid disputado el 10 de diciembre de 2017. Fue el primero de sus 195 partidos oficiales que ha sumado desde su ascenso definitivo al primer equipo, en 2020 tras convencer en pretemporada a Manuel Pellegrini.

"Aitor Ruibal García (Manresa, 1996) se incorporará el Betis B tras el acuerdo de traspaso alcanzado por el club con el CE L'Hospitalet, donde ha militado hasta ahora. El delantero centro, que firma contrato hasta 2017, ha disputado esta temporada en el cuadro catalán 17 partidos (1.216 minutos) y ha marcado tres goles. Formado en el UE Cornellá, el atacante se formó hasta cadetes en el CE Sallent, para posteriormente en el CE Manresa durante tres temporadas.

De ahí dio el salto al Cornellá Jugend, donde jugó durante dos campañas hasta el último tramo del curso 2014/2015, momento en el que se unió al equipo juvenil del CE L'Hospitalet. Ya esta temporada, Aitor militaba en el primer equipo del CE L'Hospitalet hasta su fichaje por el Betis B. El futbolista se pondrá a las órdenes de Juan Merino a la vuelta de vacaciones", anunciaba el club aquel 22 de diciembre de 2015.