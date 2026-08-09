Unanimidad con el futuro inmediato de Nelson Deossa y mensaje directo al Betis

La decisión de Deossa de quedarse cuenta con una creciente corriente de apoyo que se ha extendido en el seno del club y que incluye a Pellegrini tras confirmarlo con hechos y su conformidad por vía interna

Días atrás esta redacción reveló el giro radical de Nelson Deossa y cómo trastoca la hoja de ruta de la dirección deportiva verdiblanca, que contemplaba su salida como una de las primeras este verano.

Su situación ha experimentado un vuelco espectacular merced a su respuesta a la confianza mostrada por Pellegrini en pretemporada una vez que se retrasaron los plazos de un traspaso previsto para antes de la vuelta al trabajo.

El cafetero, utilizado hasta el momento como delantero, incluso estando ya disponible Cucho Hernández, ha anotado tres goles y dejado unas sensaciones magníficas, lo que ha provocado que el propio futbolista cambie de opinión y traslade a la entidad de La Palmera que desea quedarse una temporada más y que no tiene pensado ahora cambiar de aires.

El vestuario respalda plenamente el deseo de Deossa de continuar

Una declaración de intenciones que no se trata de mucho menos de un brindis a sol, porque esta decisión del colombiano cuenta con un elevado respaldo dentro del seno del vestuario que empieza a instalarse también en la planta noble.

De este modo, sus prestaciones, su paso al frente en la integración en el grupo y su compromiso han propiciado que exista consenso en el vestuario bético sobre la necesidad de retener a Deossa por lo que puede aportar en el proyecto de Champions. Una corriente de apoyo que corre como la pólvora de puertas para adentro y que ya se ha concretado en apuestas públicas por su continuidad con un mensaje directo al club.

Primero fue Facundo Bernal en el que, casi recién llegado, rompió una lanza por su compañero: "A algunos ya los conozco porque los tengo vistos de muchos años, pero el que más me sorprendió fue Deossa. Porque sé que es mediocampista, pero está jugando de '9'. Y la verdad es que me ha impresionado totalmente. La verdad es que es muy bueno el trabajo que viene haciendo. Más allá de lo que se habla de si se va o si se queda, él está metido en el Real Betis. La verdad es que hay que felicitar al grupo por el partido que hicimos hoy".

"Es un jugadorazo y nos ayudará mucho"

Y ahora ha sido su compatriota Cucho en el que se ha deshecho en elogios hacia Deossa y dejó claro el sentir del vestuario al tras la cita contra el Bournemouth.

"Es un jugadorazo. A mí no me sorprende lo que está haciendo y la manera en que está jugando. Tiene unas condiciones tremendas para ayudarnos. Al final es positivo para él que pueda jugar y pueda demostrar al míster que puede hacerlo en muchas posiciones. Y si me sirve para mí, para esa presión, para atraerme mejor y para exigirme, pues mucho mejor", señaló el delantero, en una defensa a ultranza de Deossa compartida por el resto de sus compañeros y también por Pellegrini.

Pellegrini transmite por vía interna que será útil para el proyecto de Champions

Y es que el técnico aún no ha verbalizado públicamente su conformidad con la permanencia de Deossa, pero sí con hechos al contar con él como pieza fija en cada partido de pretemporada, en este caso como delantero, incluido el de ayer contra los cherries. Además, por vía interna sí que ha trasladado al club que resulta útil para este curso más allá de que en la recta final del anterior lo sumiera en el ostracismo. En este sentido, el técnico ha detectado un cambio de actitud y máximo compromiso, lo que suma a las grandes condiciones que ya conocía, por lo que también apoya que siga en La Palmera.

Llegado este punto, en el club tampoco verían ya con malos ojos que continuara aunque suponga perder un ingreso con el que ya se contaba, si bien, a día de hoy, como ya ha explicado este medio, no se puede elevar todavía nada a definitivo. Quedan más de dos semanas para que cierre el mercado y si llega una jugosa oferta, sobre todo si proviene de la Premier, no se descarta al cien por cien su marcha. A día de hoy existe unanimidad en la plantilla que retenerlo sería un acierto.