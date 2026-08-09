Ivanovic elige destino y el Betis lo tacha de su lista de delanteros

El club verdiblanco no llegaba a las pretensiones económicas del Benfica, algo que sí han hecho en las últimas horas tanto la Lazio como el Lens, tomando ya el delantero croata una decisión definitiva sobre su futuro

El Real Betis sigue buscando con paciencia el delantero deseado para competir con Cucho Hernández en su proyecto de Champions. Como ha venido informando ESTADIO Deportivo, en estos momentos no existe un remanente para acudir al mercado en busca de los futbolistas de caché que se pretenden. Por ello, si no se produce alguna gran venta antes del 1 de septiembre (Deossa, Natan o Abde), habrá que recurrir a una cesión con opción de compra.

Opciones que se esfuman para el Real Betis

Dicha fórmula, sin embargo, no convenció a la Roma por el ucraniano Artem Dovbyk, que firmó por el Bolonia, ni al Real Madrid por Gonzalo, fichado a base de talonario por el Fulham. Tampoco es del agrado del Nottingham Forest ante el tanteo realizado por el francés Kalimuendo. E igualmente el Benfica recelaba de ella para dejar salir a Franjo Ivanovic, otro de los puntas que encajaban en el perfil buscado en La Cartuja.

Así, Manu Fajardo aún maneja alternativas como las de Kévin Denkey o Fábio Silva. Pero el director deportivo verdiblanco también ha tenido que borrar ya de su lista al delantero croata de 22 años, que prefería la opción de recalar en el Real Betis a la del Hull City, recién ascendido a la Premier League. Sin embargo, tras haber sido sondeado también por el Galatasaray turco, en las últimas horas han sido dos los clubes que sí han llegado a las exigencias del Benfica, que le ha buscado una salida pese a firmarlo el pasado verano procedente del Union Saint-Gilloise belga por 22,8 millones de euros.

Ivanovic prefiere el Lens a la Lazio

Así, la Lazio se presentaba como la vía más factible tras alcanzar un acuerdo con el club portugués, si bien Ivanovic se ha decantado finalmente por marcharse al Lens, como adelantaba el periodista Fabrizio Romano. En Francia anuncian que se trata de un préstamo remunerado con opción de compra, si bien no se aclara si esta es obligatoria, como pretendían los lisboetas, ni la cuantía de la misma.

El Benfica exigía 25 millones de euros

Cabe recordar que el valor de mercado de Ivanovic es de 15 millones de euros según la web especializada Transfermarkt, que casualmente coincide con el presupuesto reservado en La Cartuja para apuntalar su vanguardia. Pero el fichaje del ariete nacido en Austria puede irse hasta los 25 millones, como pretendían desde el primer momento en Da Luz, lo que hizo que el Real Betis mirase para otro lado.

Los números de Franjo Ivanovic

La gran apuesta benfiquista por el balcánico se produjo después de que en la 24/25 firmase 21 goles y 7 asistencias en 47 partidos con el Union Saint-Gilloise belga, que había pagado ese mismo curso cuatro millones por su pase al Rijeka de su país. Pero en Portugal no ha respondido a las expectativas y se ha quedado sin sitio en el equipo lisboeta dada la elevada competencia existente, con el griego Pavlidis, el joven Anísio Cabral y el recién llegado John Durán por delante. Este pasado jueves, de hecho, ni siquiera fue convocado para el choque contra el Hearts of Midlothian, correspondiente a la ida de la tercera ronda previa de la Europa League, lo que hace presagiar que su salida es inminente, aclarándose ya que será rumbo al Lens.