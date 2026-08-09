Una duda razonable con Deossa gracias a Pellegrini

En lugar de apartarlo, el técnico chileno le ha dado su sitio, reinventándolo como delantero ante la fata de efectivos, y el colombiano ha respondido con compromiso y rendimiento. Ahora no es descabellado darle una nueva oportunidad, ni tampoco que pueda aparecer una oferta más suculenta

¿Qué hace ahora el Betis con Nelson Deossa? ¿Se desprende de uno de los jugadores más destacados de su pretemporada por apenas el dinero que le costó? Ese era el plan inicial: recuperar al menos la inversión realizada hace un año. Por ello, se consideraba todo un éxito que su traspaso al Vasco da Gama, tantas veces dado por hecho como luego frenado, permitiese incluso generar una pequeña plusvalía, aunque fuese mediante una cesión con opción de compra obligatoria bajo ciertas condiciones y con algunas cantidades ligadas a variables.

El error reconocido de Manu Fajardo y la falta de paciencia

No se trataba de ganar dinero, sino de desprenderse de un futbolista que en su primer y único año como verdiblanco no respondió a las expectativas. Manu Fajardo reconocía de ese modo el error cometido con una de sus grandes apuestas del verano pasado, aunque lo habitual con los últimos fichajes ha sido concederles al menos un año y medio de cortesía antes de plantear su salida. Especialmente, con aquellos que llegan del fútbol americano y necesitan una adaptación que no siempre sigue el guion esperado, como sucedió con los brasileños Abner Vinícius o Luiz Henirque.

Con Deossa no hubo esa paciencia. Además, también hace falta vender para abrir margen en el límite salarial y poder afrontar otras operaciones, con Dani Ceballos a la espera y lanzando guiños. Pero el centrocampista cafetero ha dicho ‘aquí estoy yo’ y ahora plantea una duda razonable.

Mucha culpa de la actual situación la tiene también Manuel Pellegrini. En lugar de orillarlo y apartarlo porque, en realidad, era poco menos que un descarte, le ha dado su sitio en esta pretemporada. Es cierto que no lo ha hecho en su posición natural. Ante la falta de delanteros (con Cucho Hernández de vacaciones y a la espera del fichaje que debe llegar para competir con él), el ‘Ingeniero’ se ha inventado al de Marmato como falso ‘9’, por delante de una apuesta de futuro como Gonzalo Petit, y Deossa ha sabido responder con trabajo, actitud, compromiso y, lo que es más importante, rendimiento.

El golazo ante el Arsenal confirma su nuevo rol

Su golazo en el amistoso ante el Arsenal, en el que también asistió a Fornals, está en boca de todos. Además, ya se estrenó en el primer ‘bolo’ en Alemania al provocar un penalti que él mismo transformó frente al Lotte, viendo también puerta en la goleada sobre el Olympique de Lyon. Tres goles que le colocan como el máximo realizador del verano verdiblanco (junto a Riquelme y Pablo García) y que le han dado un vuelco a su situación.

Un importante seguimiento detrás de su fichaje

A sus 26 años, y con unas condiciones físicas impresionantes, el colombiano está empeñado en demostrar que Fajardo no se equivocó. Fue su gran actuación en el Mundial de Clubes con el Monterrey mexicano lo que le colocó en el escaparate. Pero detrás de su fichaje, por el que se pagaron 11,7 millones de euros, hay un importante trabajo de investigación, no solo de sus cualidades deportivas, sino de su personalidad o sus relaciones familiares y con los compañeros.

Todo se estudia con detalle en el fútbol de hoy día y con Deossa parecía haberse errado el tiro, por más que en la capital hispalense no se le prestase importancia a los rumores viralizados de su vida nocturna y sus ‘affaires’ románticos. Nada de ello le había colocado en la rampa de salida, sino sus actuaciones en los 28 partidos disputados, en los que no anotó ningún tanto, con el atenuante a su favor de haber arrancado el pasado curso lesionado.

El respaldo de la plantilla verdiblanca

Pero este ‘nuevo Deossa’ invita a pensar, por un lado, que puede ser una pieza más que válida, que puede ser ese futbolista en el que todos veían un enorme crecimiento con su salto a Europa, con condiciones de sobra para ser un jugador importante.

“Es el que más me ha impresionado”, ha llegado a decir de él uno de los rostros nuevos del plantel, como Facundo Bernal. Pero también los pesos pesados abogan por su continuidad. Lo hizo por ejemplo Antony en sus redes sociales, aunque luego borrase su mensaje. Pero la última palabra la tendrá el mercado.

¿Y si llega una mejor oferta de la Premier League?

El rendimiento del colombiano también puede ser aprovechado para sacar una tajada mayor a la que daban por buena en La Cartuja mediante el trato cerrado con el Vasco da Gama. La pista brasileña se ha enfriado y en Dublín fueron varios los ojeadores de la Premier League que siguieron de cerca al mediocentro (ahora delantero) cafetero. Así, bien podría llegar una oferta que permita hacer un negocio mayor del esperado. O si no, tampoco parece ningún lastre volver a darle una oportunidad en la 26/27. La duda está sobre la mesa. Pero lo único cierto es que su situación ya no es un problema. Lo habría sido si se queda trabajando al margen y enfadado. Pero Pellegrini ha vuelto a hacerle otro favor al Real Betis.