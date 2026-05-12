Bellerín devuelve el regalo a su padre, 21 años después: "Recuerdo ver al Betis en la Champions de niño..."

El capitán verdiblanco asegura que, después de un final muy tenso en la primera parte, enterarse al descanso de que el Celta había perdido ante el Levante dio al vestuario un plus de energía para salir a ganar en la segunda parte

"Recuerdo de pequeño ver al Betis en la Champions". La frase de Héctor Bellerín (31 años), capitán y homenajeado por sus más de 100 partidos de verdiblanco, sirve para resumir la trascendencia de lo conseguido por este equipo con su victoria de este martes contra el Elche CF. Efectivamente, el hoy melenudo y bigotudo futbolista tenía 10 años cuando su padre, bético hasta la médula, disfrutó y le hizo disfrutar con aquella primera experiencia en la máxima competición continental. Más de dos décadas después, aquel niño le devuelve el regalo a su progenitor, que volverá a ver a su Betis en la élite del fútbol continental.

"El Betis no es tan humilde. Es un equipo muy grande que se merece estar en estas competiciones. Yo recuerdo de pequeño ver al Betis en la Champions, con mi padre, y cuando llegué aquí y cuando vi el proyecto que había con la calidad futbolística y la calidad humana que había, sabía que eso era un objetivo alcanzable y aquí estamos. Quiero agradecer a todo el mundo que ha sumado en este proyecto y vamos a seguir en movimiento", ha explicado Bellerín ante la cámara de Juanjo Ponce para estadio deportivo.

El vestuario del Betis se motivó en el descanso tras conocer que el Celta perdió con el Levante

"Pensábamos que iba a tardar un poquito más en llegar a este momento, un par de jornadas más. Ha sido una sorpresa para nosotros conocer el otro a la media parte y eso nos ha dado la energía que necesitábamos para salir ahí enfrente de toda nuestra tradición y darle este regalo. Y compartirlo con ellos, porque para nosotros es un trabajo no solo de esta temporada, sino de muchos años. Es parte del proyecto que sabíamos que era un objetivo que estaba cerca pero no terminaba de llegar y por fin está aquí y creo que no lo hemos merecido".

"Creo que tiene mérito. Entrando por sexto año seguido en Europa parecía que si no conseguíamos la Champions era una temporada mala. Yo creo que eso dice mucho de dónde está el Betis a día de hoy. Que no conseguir la Champions sea un fracaso y responder a eso y darle a nuestra afición lo que lleva tantos años esperando... En este momento, darle esta oportunidad de vivir el año que viene una competición como la Champions y poder hacerlo juntos... Yo estoy orgullosísimo, muy satisfecho y muy agradecido a todos".

Defensa a ultranza de Pellegrini en el vestuario del Betis

"El míster lo va demostrando temporada a temporada. Nosotros ya hemos generado una forma de trabajar, unas energías y un modo de trabajo que está dando resultados. Y al final poder conseguir esta temporada jugar la Champions dice mucho del trabajo que está haciendo el míster, el cuerpo técnico que está también detrás, que son gente que se habla muy poco de ellos... Esto es un proyecto de muchísima gente, ya de muchísimo tiempo, y creo que todo el mundo que está formando parte de esto se merece gran crédito y se merece estar en esta competición". ¿El himno de la Champions? Es precioso, la verdad. Tenía ganas de escucharlo aquí en Sevilla".

"Está claro que nunca hay temporadas perfectas; pero yo, sinceramente, no cambiaría nada. Yo creo que los resultados son cosas que, al final, muchas veces se dan por muchísimas situaciones pero yo no cambiaría la forma en la que hemos trabajado, la forma en la que nos hemos repuesto, la forma en la que hemos respondido... Creo que, como equipo humano, como vestuario, hemos respondido a situaciones muy adversas y también hemos cometido muchos errores, como todos los equipos; pero creo que tenemos que estar muy orgullosos de nuestra actitud y de todo lo que estamos consiguiendo en estos últimos años, que me parece muy importante".